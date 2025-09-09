Προχωρούν οι διαγωνισμοί για τα οδικά έργα Δράμα-Αμφίπολη και Θεσσαλονίκη-Έδεσσα

0

Επιδιώκεται η βελτίωση της οδικής ασφάλειας και η διευκόλυνση των διαπεριφερειακών μετακινήσεων

Σε τροχιά υλοποίησης, μέσω ΣΔΙΤ, εισέρχονται δύο νέα οδικά έργα στην Κεντρική και Ανατολική Μακεδονία, καθώς ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Χρίστος Δήμας υπέγραψε τα τεύχη Πρόσκλησης Υποβολής Δεσμευτικών Προσφορών της B' Φάσης των Διεθνών Διαγωνισμών, για την κατασκευή του κάθετου οδικού άξονα Δράμα - Αμφίπολη (Παλαιοκώμη) και την αναβάθμιση του οδικού άξονα που συνδέει τη Θεσσαλονίκη με την Έδεσσα.

Ειδικότερα, το έργο «Κάθετος 'Αξονας Δράμα - Αμφίπολη (Παλαιοκώμη) με Σ.Δ.Ι.Τ» αφορά στη μελέτη, κατασκευή, χρηματοδότηση, λειτουργία και συντήρηση των τμημάτων: Παλαιοκώμη - Μαυρολεύκη μήκους 29,5 χλμ. και Μαυρολεύκη - Δράμα μήκους 13,5 χλμ. και 9 ανισόπεδων κόμβων, όπως επίσης, τη λειτουργία και συντήρηση του βασικού άξονα Δράμα-Αμφίπολη συνολικού μήκους 43 χλμ.

Το δεύτερο έργο αφορά στη μελέτη, κατασκευή, χρηματοδότηση τριών τμημάτων της ΕΟ2 Θεσσαλονίκης - Έδεσσας, συνολικού μήκους περίπου 25χλμ. με Σ.Δ.Ι.Τ και συγκεκριμένα: Μαυροβούνι - Έδεσσα, Παράκαμψη Γιαννιτσών, Α/Κ Γιαννιτσών, Α/Κ,Παραλίμνης και Παράκαμψη Χαλκηδόνας, Α/Κ Χαλκηδόνας, Α/Κ Ελεούσας Νέα Χάραξη.

Προβλέπεται, επίσης, η λειτουργία, συντήρηση, χρηματοδότηση του βασικού οδικού άξονα από τη Γέφυρα Αξιού ποταμού μέχρι την Έδεσσα, συνολικού μήκους περίπου 52 χλμ.

Με την κατασκευή των νέων και την αναβάθμιση των παραπάνω οδικών τμημάτων επιδιώκεται η βελτίωση της οδικής ασφάλειας και η διευκόλυνση των διαπεριφερειακών, αλλά και των τοπικών μετακινήσεων σε περιοχές των Περιφερειακών Ενοτήτων Θεσσαλονίκης, Πέλλας και Δράμας με υψηλό κυκλοφοριακό φόρτο και ενδιαφέρον επισκεψιμότητας.