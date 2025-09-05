Με πτώση 0,47% έκλεισε το Χρηματιστήριο

0

Στα 159,88 εκατ. ευρώ ο τζίρος

Με ήπια πτώση έκλεισαν οι τιμές των μετοχών στην τελευταία συνεδρίαση της εβδομάδος με την αγορά να υποχωρεί προς τα επίπεδα των 2.020 μονάδων.

O Γενικός Δείκτης Τιμών έκλεισε στις 2.023,05 μονάδες, σημειώνοντας πτώση 0,47%.

Ενδοσυνεδριακά κατέγραψε υψηλότερη τιμή στις 2.039,66 μονάδες (+0,35%) και κατώτερη τιμή στις 2.011,46 μονάδες (-1,04%).

Σε εβδομαδιαία βάση, ο βασικός χρηματιστηριακός δείκτης σημείωσε οριακή άνοδο 0,07%, ενώ από τις αρχές του έτους καταγράφει άνοδο 37,65%.

Η αξία των συναλλαγών ανήλθε στα 159,88 εκατ. ευρώ, ενώ διακινήθηκαν 28.341.442 μετοχές.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημείωσε πτώση σε ποσοστό 0,45%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης υποχώρησε σε ποσοστό 0,36%.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης, τη μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν οι μετοχές των ΕΛΠΕ (+1,60%), της Optima Bank (+1,57%), της ΔΕΗ (+1,43%) και της Alpha Bank (+1,03%).

Αντιθέτως, τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν οι μετοχές του ΟΠΑΠ (-2,44%), της Σαράντης (-1,91%), της Κύπρου (-1,86%), της Eurobank(-1,73%), της ΕΥΔΑΠ(-1,68%) και της Τιτάν (-1,63%).

Τον μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών παρουσίασαν η Eurobank και η Alpha Bank διακινώντας 7.812.070 και 7.268.449 μετοχές, αντιστοίχως.

Τη μεγαλύτερη αξία συναλλαγών σημείωσαν η Alpha Bank με 25,44 εκατ. ευρώ και η Eurobank με 25,12 εκατ. ευρώ.

Ανοδικά κινήθηκαν 37 μετοχές, 63 πτωτικά και 22 παρέμειναν σταθερές, αναλύθηκε στο ΑΠΕ ΜΠΕ.

Τη μεγαλύτερη άνοδο σημείωσαν οι μετοχές: MIG(+11,60%) και Αττικές Εκδόσεις (+8,85%).

Τη μεγαλύτερη πτώση κατέγραψαν οι μετοχές: Minerva (-9,06%) και Βογιατζόγλου Systems (-7,94%).