Με σημαντική πτώση 1,45% έκλεισε το Χρηματιστήριο

Στα 184,35 εκατ. ευρώ ο τζίρος

Ισχυρές πιέσεις δέχθηκαν οι τιμές των μετοχών στη σημερινή συνεδρίαση του Χρηματιστηρίου, με την αγορά να υποχωρεί στα επίπεδα των 2.000 μονάδων, εν μέσω επιδείνωσης του κλίματος στις διεθνείς αγορές, οι οποίες πλήττονται από το παγκόσμιο selloff των ομολόγων. Οι αποδόσεις των βρετανικών ομολόγων διαμορφώνονται σε υψηλό 27 ετών, ενώ σε υψηλό 16 ετών βρίσκεται το 30ετές γαλλικό ομόλογο.

Από την υψηλή κεφαλαιοποίηση διασώθηκε μόνο η μετοχή της Εθνικής, ενώ τις μεγαλύτερες απώλειες σημείωσαν οι μετοχές της Viohalco, της Metlen και της Elvalhalcor.

O Γενικός Δείκτης Τιμών έκλεισε στις 2.001,86 μονάδες, σημειώνοντας πτώση 1,45%.

Ενδοσυνεδριακά είχε υποχωρήσει κάτω από τις 2.000 μονάδες και κατέγραψε κατώτερη τιμή στις 1.995,44 μονάδες (-1,77%) και υψηλότερη στις 2.035,82 μονάδες (+0,22%)

Η αξία των συναλλαγών ανήλθε στα 184,35 εκατ. ευρώ, ενώ διακινήθηκαν 31.472.521 μετοχές.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημείωσε πτώση σε ποσοστό 1,40%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης υποχώρησε σε ποσοστό 2,20%.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης, μικρή άνοδο κατέγραψε μόνο η μετοχή της Εθνικής (+0,21%).

Αντιθέτως, τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν οι μετοχές της Viohalco (-3,33%), της Metlen (-3,09%), της Elvalhalcor (-3,02%), της Lamda Development (-2,88%) και της Aegean Airlines (-2,84%).

Τον μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών παρουσίασαν η Eurobank και η Alpha Bank διακινώντας 5.844.702 και 5.385.163 μετοχές, αντιστοίχως.

Τη μεγαλύτερη αξία συναλλαγών σημείωσαν η Εθνική με 27,68 εκατ. ευρώ και η Πειραιώς με 19,58 εκατ. ευρώ.

Ανοδικά κινήθηκαν 9 μετοχές, 105 πτωτικά και 5 παρέμειναν σταθερές.

Τη μεγαλύτερη άνοδο σημείωσαν οι μετοχές: Optronics (+6,06%) και Αττικές Εκδόσεις (+5,36%).

Τη μεγαλύτερη πτώση κατέγραψαν οι μετοχές: Τζιρακιάν (-6,83%) και Δρομέας (-6,52%).