Υποτονική η αγοραστική κίνηση στις εκπτώσεις, διαπιστώνει ο Εμπορικός Σύλλογος Πειραιώς

Καλεί την Πολιτεία να λάβει στοχευμένες πρωτοβουλίες για να στηρίξει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις

Υποτονική αγοραστική κίνηση κατά την εκπτωτική περίοδο, διαπιστώνει ο Εμπορικός Σύλλογος Πειραιώς και καλεί την Πολιτεία να λάβει στοχευμένες πρωτοβουλίες για να στηρίξει την κατανάλωση και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, «πριν η αποδυνάμωση του λιανεμπορίου αποκτήσει μόνιμο χαρακτήρα».

Συγκεκριμένα, βάσει της έρευνας μεταξύ των μελών του συλλόγου προκύπτουν τα εξής συμπεράσματα:

- Περισσότερες από 6 στις 10 εμπορικές επιχειρήσεις δήλωσαν μείωση πωλήσεων σε σχέση με πέρυσι, παρά το γεγονός ότι 8 στις 10 πραγματοποίησαν εκπτώσεις που κινήθηκαν στα όρια του 50%.

- Το ύψος της μείωσης κυμάνθηκε από 10% έως και πλέον του 20%, ανάλογα με το είδος και τη γεωγραφική θέση του καταστήματος.

- Μόλις 1 στις 4 επιχειρήσεις ανέφερε σταθερότητα στις πωλήσεις, ενώ λιγότερες από 1 στις 10 κατάφεραν μικρή άνοδο.

- Οι καταναλωτές εστίασαν κυρίως σε προϊόντα πρώτης ανάγκης και ειδικές προσφορές, αποφεύγοντας αγορές παρορμητικές και μεγαλύτερης αξίας.

Όπως σημειώνεται σε ανακοίνωση «η φετινή εκπτωτική περίοδος στον Πειραιά, δεν κατάφερε να επιτελέσει τον ρόλο της, ως "ανάσα", για το λιανεμπόριο. Η αυξημένη πίεση στα νοικοκυριά από τον πληθωρισμό, αλλά και η αβεβαιότητα για την οικονομική του θέση στο μέλλον, περιόρισαν σημαντικά την αγοραστική διάθεση».

Ο σύλλογος υπογραμμίζει ότι από την θερινή εκπτωτική περίοδος προκύπτουν τα εξής συμπεράσματα:

- Η κατανάλωση παραμένει «εγκλωβισμένη» στις ανάγκες, με περιορισμένο χώρο για προαιρετικές αγορές.

- Το εμπόριο χάνει σταδιακά μερίδιο από τις υπηρεσίες, καθώς οι καταναλωτές προτεραιοποιούν τη διασκέδαση και τα ταξίδια.

- Οι μικρομεσαίοι έμποροι, που αποτελούν τη ραχοκοκαλιά της τοπικής οικονομίας, βρίσκονται σε καθεστώς συνεχιζόμενης πίεσης, αυξανόμενων εξόδων και μειωμένων περιθωρίων κέρδους.

Ο πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Πειραιώς, Θοδωρής Καπράλος, σημείωσε:

«Η αγορά χρειάζεται επειγόντως ουσιαστικά μέτρα ενίσχυσης της κατανάλωσης και της βιωσιμότητας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Δεν μπορούμε να στηριζόμαστε μόνο σε περιόδους εκπτώσεων και προσφορών. Απαιτούνται:

✓ Ενίσχυση του διαθέσιμου εισοδήματος των νοικοκυριών.

✓ Μείωση της φορολογικής και ασφαλιστικής επιβάρυνσης για τις μικρές επιχειρήσεις.

✓ Περιορισμός του υψηλού κόστους δανεισμού και τραπεζικών προμηθειών.

✓ Στήριξη της ρευστότητας και ευκολότερη πρόσβαση σε χρηματοδότηση.

✓ Σταθερό πλαίσιο για το εμπόριο, ώστε οι επιχειρήσεις να μπορούν να προγραμματίσουν».