Λιανεμπόριο: Στροφή των καταναλωτών στα μεταχειρισμένα είδη

0

Πτώση 3,9% στις μικρές επιχειρήσεις και μέτρα στήριξης ζητά η ΕΣΕΕ

Σε κατάσταση πολιορκίας βρίσκεται το ελληνικό λιανεμπόριο, καθώς τα στοιχεία του Ινστιτούτου της ΕΣΕΕ για το 2025 αποκαλύπτουν μια ανησυχητική εικόνα συρρίκνωσης σε πραγματικούς όρους. Ο πρόεδρος της ΕΣΕΕ, Σταύρος Καφούνης, κρούει τον κώδωνα του κινδύνου προς την Πολιτεία, τονίζοντας ότι η αγορά «στεγνώνει» από ρευστότητα, με τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜμΕ) να δέχονται το ισχυρότερο πλήγμα.

Η «ψαλίδα» ανάμεσα σε μεγάλους και μικρούς

Παρά την ονομαστική αύξηση του τζίρου, η πραγματική εικόνα (διορθωμένη ως προς τον πληθωρισμό) δείχνει ότι το λιανεμπόριο συρρικνώθηκε κατά 0,4% το 2025. Ωστόσο, η πτώση αυτή δεν είναι ομοιόμορφη:

Μικρές επιχειρήσεις: Κατέγραψαν τη μεγαλύτερη πτώση τζίρου ( -3,9% ).

Κατέγραψαν τη μεγαλύτερη πτώση τζίρου ( ). Πολύ μικρές επιχειρήσεις: Υποχώρησαν κατά -2,9% .

Υποχώρησαν κατά . Μεγάλες επιχειρήσεις: Αντίθετα, είδαν ενίσχυση +5,6%, η οποία όμως συχνά απορροφάται από τα υπέρογκα λειτουργικά κόστη.

Καταναλωτές σε απόγνωση: Η άνοδος των μεταχειρισμένων

Ένα από τα πλέον ανησυχητικά ευρήματα της ανάλυσης είναι η εκρηκτική αύξηση κατά +31,7% στις πωλήσεις μεταχειρισμένων ειδών. Σύμφωνα με την ΕΣΕΕ, η στροφή αυτή δεν αποτελεί επιλογή «στυλ», αλλά αδήριτη ανάγκη των καταναλωτών που βλέπουν την αγοραστική τους δύναμη να εξανεμίζεται, στρέφοντας το διαθέσιμο εισόδημά τους κυρίως στον κλάδο των τροφίμων.

Είναι χαρακτηριστικό ότι η «καρδιά» του εμπορίου, η ένδυση (-1,8%) και η υπόδηση (-5,6%), κατέγραψαν αποθαρρυντικές επιδόσεις, επιβεβαιώνοντας τον περιορισμό των δαπανών για είδη εκτός βασικής ανάγκης.

Το «καμπανάκι» της ρευστότητας: Ακάλυπτες επιταγές και λουκέτα

Ο κ. Καφούνης υπογράμμισε την επανεμφάνιση των ακάλυπτων επιταγών τους τελευταίους μήνες του 2025, στοιχείο που μαρτυρά τη στενότητα στην αγορά. «Οι αριθμοί πλέον φωνάζουν», δήλωσε ο πρόεδρος της ΕΣΕΕ, ζητώντας άμεσες παρεμβάσεις:

Μείωση φορολογικών και ασφαλιστικών επιβαρύνσεων. Επαναφορά του μέτρου των 120 δόσεων για οφειλές προς το Δημόσιο. Νέα χρηματοδοτικά εργαλεία για τον ψηφιακό μετασχηματισμό των ΜμΕ. Διασύνδεση του εμπορίου με τον τουρισμό, καθώς το 2025 μόνο ένα μικρό τμήμα των τουριστικών εισπράξεων (23,63 δισ. ευρώ) κατευθύνθηκε στα εμπορικά καταστήματα.

Γεωγραφικές αποκλίσεις και προοπτικές για το 2026

Η εικόνα ανά την επικράτεια παραμένει μικτή, με την Αττική (+3,6%) και τα Ιόνια Νησιά (+3,0%) να κρατούν άμυνες, ενώ το Νότιο Αιγαίο (-2,4%) και η Δυτική Μακεδονία (-2,1%) βρέθηκαν στο «κόκκινο».

Με τους πρώτους δύο μήνες του 2026 να μην δείχνουν σημάδια ανάκαμψης, η ΕΣΕΕ προειδοποιεί ότι αν δεν ληφθούν μέτρα ελάφρυνσης, η συρρίκνωση του εμπορίου θα λειτουργήσει ως «βαρίδι» για τον συνολικό ρυθμό ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας.