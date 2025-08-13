Συνάντηση του Αιγύπτιου υπουργού Ηλεκτρισμού με τον Δημήτρη Κοπελούζο για την πρόοδο υλοποίησης του GREGY

0

Ο Mahmoud Esmat χαρακτήρισε την επικείμενη ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας – Αιγύπτου «γέφυρα φιλίας και υποστήριξης» μεταξύ των δύο χωρών που επιτυγχάνει τη βιώσιμη ανάπτυξη

Η πρόοδος του εμβληματικού έργου ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας – Αιγύπτου (GREGY), βρέθηκε στο επίκεντρο της συνάντησης που είχε ο κ. Δημήτρης Κοπελούζος, πρόεδρος του Ομίλου Κοπελούζου, που έχει αναλάβει την υλοποίηση του εγχειρήματος, με τον υπουργό Ηλεκτρισμού και Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας της Αιγύπτου Mahmoud Esmat, στη Νέα Διοικητική Πρωτεύουσα της βορειοαφρικανικής χώρας.

Το εν λόγω έργο αναμένεται να μετατρέψει τη χώρα μας σε ενεργειακό κόμβο για ολόκληρη την περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου μεταφέροντας σημαντικές ποσότητες καθαρής ενέργειας. O Αιγύπτιος υπουργός σε δηλώσεις του ανέφερε ότι τα έργα ηλεκτρικής διασύνδεσης αποτελούν «γέφυρες φιλίας και υποστήριξης, ώστε να επιτυγχάνεται η βιώσιμη ανάπτυξη μεταξύ των χωρών», προσθέτοντας πως το εν λόγω έργο μεγιστοποιεί τα οφέλη των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Παράλληλα σημείωσε πως το μεγαλεπήβολο αυτό σχέδιο εντάσσεται στο πλαίσιο της γενικής στρατηγικής που ακολουθεί η Αίγυπτος για την ηλεκτρική διασύνδεση με τα δίκτυα γειτονικών κρατών που στοχεύουν στη σύνδεση με τους ευρωπαϊκούς ενεργειακούς πυλώνες – κάτι που αποτελεί και όραμα του προέδρου Αμπντέλ Φατάχ αλ Σίσι, με την Ελλάδα να διαδραματίζει κομβικό ρόλο.

Σημείωσε παράλληλα ότι οι εργασίες συνεχίζονται με εντατικούς ρυθμούς καθώς υπάρχει ένα σαφές σχέδιο, υπογραμμίζοντας το γεγονός ότι το GREGY αποτελεί μέρος της γενικής κατεύθυνσης που έχει χαραχθεί από την αιγυπτιακή κυβέρνηση για την εθνική ενεργειακή στρατηγική, τη μεγιστοποίηση εκμετάλλευσης των φυσικών πόρων και την διασφάλιση της σταθερότητας του δικτύου ηλεκτρισμού.

Ένα υψηλής στρατηγικής σημασίας έργο και για την Ευρώπη

Να σημειωθεί ότι το έργο GREGY, που αναπτύσσει με γρήγορο και μεθοδικό τρόπο η Elica Mediterranean Electrical Interconnection S.M. S.A, μέλος του Ομίλου Κοπελούζου, δεν λαμβάνει μονάχα τη σταθερή υποστήριξη της Ελλάδας και της Αιγύπτου, αλλά και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, καθώς έχει ενταχθεί στην 6η λίστα έργων PCI/PMI, καθώς και στο πλαίσιο Global Gateway της Ε.Ε., το οποίο περιλαμβάνει έργα υψηλής στρατηγικής σημασίας για την Ευρώπη. Πρόκειται άλλωστε για τη μοναδική ρεαλιστική λύση ηλεκτρικής διασύνδεσης που συνδέει απευθείας την Αίγυπτο με την ηπειρωτική Ελλάδα, χωρίς ενδιάμεσα σημεία προσαιγιάλωσης.

Το υποθαλάσσιο ηλεκτρικό καλώδιο με δυνατότητα αμφίδρομης μεταφοράς ενέργειας θα μεταφέρει 100% πράσινη ενέργεια που παράγεται από μονάδες ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στην Αίγυπτο, ωφελώντας τόσο τους οικιακούς και επιχειρηματικούς καταναλωτές, στην Ελλάδα και στις γειτονικές Ευρωπαϊκές χώρες. Οι αριθμοί είναι ενδεικτικοί του θετικού ενεργειακού αποτυπώματος του έργου: 3.000 μεγαβάτ πράσινης ηλεκτρικής ενέργειας θα μεταφέρονται από την Αίγυπτο στην Ελλάδα, τα οποία θα παράγονται από 9,5 GW Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) που θα κατασκευάσει και λειτουργήσει ο Όμιλος Κοπελούζου στην Αίγυπτο. Τα 3.000 αυτά μεγαβάτ που θα μεταφέρει το GREGY, θα αντικαταστήσουν 4,5 bcm φυσικού αερίου ετησίως και θα μειώσουν τις εκπομπές CO2 κατά 10 εκατ. τόνους ετησίως. Παράλληλα καταλυτική θα είναι η συμβολή στην αντιμετώπιση της κλιματικής κρίσης και στην ταχύτερη μετάβαση σε μια περισσότερο «πράσινη» οικονομία.