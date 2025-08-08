Με αιφνιδιαστικές επισκέψεις οι ελεγκτές της ΑΑΔΕ κάνουν «φύλλο και φτερό» επιχειρήσεις σε τουριστικούς προορισμούς

0

Έλεγχοι και για παλαιότερες χρήσεις

Συνεχίζονται και τον τρέχοντα μήνα οι μαζικοί και σαρωτικοί έλεγχοι της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων σε όλους τους καλοκαιρινούς τουριστικούς προορισμούς, στην ηπειρωτική Ελλάδα και τα νησιά, στο πλαίσιο της «Επιχείρησης Θέρος».

Οι ελεγκτές της ΑΑΔΕ επιβάλλουν πρόστιμα και λουκέτα δύο και πλέον ημερών, όπου διαπιστώνουν παραβάσεις, σε όλους τους κλάδους δραστηριοποίησης των επιχειρήσεων.

H προσέγγιση των ελέγχων είναι συνδυαστική, με τους ελεγκτές να πραγματοποιούν αιφνιδιαστικές επισκέψεις στις επιχειρήσεις, να κάνουν «φύλλο και φτερό» τα στοιχεία από τα POS και τις ταμειακές, να τα αντιπαραβάλλουν με τα στοιχεία του myDATA, που λαμβάνουν online διαρκώς και των δηλώσεων ΦΠΑ. Η προσέγγιση αυτή τους δίνει τη δυνατότητα να ελέγχουν και παλαιότερες χρήσεις.

Ενδεικτικά:

*Στη Μύκονο, κατάστημα ειδών λαϊκής τέχνης δεν είχε κόψει αποδείξεις -για το 2021 και 2022- 107.000 ευρώ, εισπράττοντας και μη αποδίδοντας ΦΠΑ 26.000 ευρώ. Επιβλήθηκε πρόστιμο 13.000 ευρώ και κλείσιμο για δύο ημέρες.

*Στη Μύκονο, ιταλικό εστιατόριο δεν είχε εκδώσει το 2021 μία απόδειξη 28.000 ευρώ πλέον ΦΠΑ 4.000 ευρώ. Το πρόστιμο είναι 2.000 ευρώ, συνοδευόμενο από 48ωρο λουκέτο.

*Αντίστοιχα λουκέτα και πρόστιμα επιβλήθηκαν σε επιχειρήσεις εστίασης σε Αστυπάλαια, Ηράκλειο, Χανιά και Λέσβο.

Φοροδιαφυγή εντοπίζεται και σε επιχειρήσεις ενοικίασης οχημάτων και μοτοσικλετών. Τέσσερις στην Πάρο και δύο στη Μήλο δεν είχαν εκδώσει αποδείξεις 18.000 ευρώ πλέον ΦΠΑ 4.350 ευρώ, και τους επιβλήθηκαν πρόστιμα και ειδικές χρηματικές ποινές.