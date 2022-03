Ρωσία και Κίνα συνεργάζονται για τη δημιουργία εναλλακτικού SWIFT

0

Μετά τον αποκλεισμό ρωσικών τραπεζών από το διεθνές διατραπεζικό σύστημα πληρωμών

Η Ρωσία και η Κίνα εργάζονται από κοινού για να δημιουργήσουν ένα σύστημα διατραπεζικών μηνυμάτων, που θα συνδέει τα δικά τους ξεχωριστά χρηματοπιστωτικά συστήματα μηνυμάτων, δήλωσε σήμερα Ρώσος βουλευτής, καθώς η Μόσχα απαντά στις κυρώσεις που έχει επιβάλει η Δύση στον δικό της χρηματοπιστωτικό σύστημα.

Αρκετές ρωσικές τράπεζες έχουν αποκλεισθεί από το διεθνές διατραπεζικό σύστημα πληρωμών SWIFT, σε σχέση με τα γεγονότα στην Ουκρανία, γεγονός που τους εμποδίζει να μεταφέρουν χρήματα εκτός Ρωσίας. Το σύστημα διατραπεζικών μηνυμάτων το οποίο ανέπτυξε η Κεντρική τράπεζα της Ρωσίας - System for Transfer of Financial Messages (SPFS)- μπορεί να διασφαλίζει την ροή των εγχώριων διατραπεζικών συναλλαγών, αλλά είναι περιορισμένο ως προς τον συγχρονισμό, το μέγεθος και την πολυπλοκότητα των συναλλαγών που μπορεί να πραγματοποιήσει.

Η σύνδεση τους με την κινεζική πλατφόρμα πληρωμών CIPS είναι μια άλλη πιθανή εκδοχή. Ωστόσο η κινεζική πλατφόρμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο για την αποστολή πληρωμών σε γουάν. «Για να αποφύγουμε τους κινδύνους που συνδέονται με τις εμπορικές συναλλαγές, χρειάζεται να καθιερώσουμε τη συνεργασία μεταξύ των συστημάτων ανταλλαγής χρηματοοικονομικών μηνυμάτων της Ρωσίας και της Κίνας», δήλωσε ο Ανατόλι Ακσάκοφ επικεφαλής της επιτροπής οικονομικών υποθέσεων της Κρατικής Δούμας (κάτω βουλή). «Γνωρίζω ότι μια τέτοια συνεργασία βρίσκεται σε εξέλιξη» δήλωσε. «Η Κεντρική μας τράπεζα συνεργάζεται με την Λαϊκή Τράπεζα Κίνας και πιστεύω ότι η τρέχουσα κατάσταση θα δώσει ώθηση στις σχετικές διαδικασίες».

Το ρωσικό υπουργείο Οικονομικών ανακοίνωσε, ότι η Μόσχα θα κάνει χρήση των συναλλαγματικών της αποθεμάτων σε γιουάν, καθώς τα συναλλαγματικά της αποθέματα σε δολάρια και ευρώ έχουν δεσμευτεί. Εν τω μεταξύ, μερικές ρωσικές τράπεζες χρησιμοποιούν κάρτες του κινεζικού συστήματος πληρωμών UnionPay, καθώς μετά τις κυρώσεις που έχουν επιβληθεί δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν στο εξωτερικό οι κάρτες Visa and Mastercard.