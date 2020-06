Ποιο είναι το πιο ισχυρό νόμισμα του κόσμου

0

Τι δείχνει έκθεση της ΕΚΤ

Ο διεθνής ρόλος του ευρώ παρέμεινε σε γενικές γραμμές σταθερός το 2019, σύμφωνα με ετήσια έκθεση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (The international role of the euro) που δόθηκε σήμερα στη δημοσιότητα.

Λαμβάνοντας υπόψη τις μεταβολές στις συναλλαγματικές ισοτιμίες, το ποσοστό των διεθνών δανείων που είχαν ως νόμισμα αναφοράς το ευρώ ήταν αυξημένο κατά μία ποσοστιαία μονάδα στο τέλος του 2019 (σε σχέση με το τέλος του 2018) στο 15,4%, ενώ, αντίθετα, μειώθηκε το ποσοστό των διεθνών ομολόγων με το ευρώ ως νόμισμα αναφοράς. Το ποσοστό του ευρώ στα παγκόσμια συναλλαγματικά αποθέματα και στις διεθνείς καταθέσεις παρέμεινε σε γενικές γραμμές σταθερό, όπως και η συμμετοχή του ως νόμισμα αναφοράς στο εμπόριο προϊόντων εκτός της Ευρωζώνης και το απόθεμα των χαρτονομισμάτων ευρώ που κυκλοφορούν εκτός της Ευρωζώνης.

Μετά την κυκλοφορία του πριν από 20 χρόνια, το ευρώ παρέμεινε αναμφισβήτητα το δεύτερο περισσότερο χρησιμοποιούμενο νόμισμα παγκοσμίως μετά το αμερικανικό δολάριο, αλλά η χρήση του μειώθηκε μετά την παγκόσμια χρηματοπιστωτική κρίση, φτάνοντας στο ναδίρ το 2016. Ο διεθνής ρόλος του ευρώ στηρίζεται κυρίως από την εμβάθυνση και τη μεγαλύτερη ολοκλήρωση της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης (ΟΝΕ), περιλαμβανομένης της προόδου στην ένωση των κεφαλαιαγορών, στο πλαίσιο της επιδίωξης υγιών οικονομικών πολιτικών στην Ευρωζώνη. «Η πρόσφατη πανδημία της COVID-19 υπογραμμίζει τον επείγοντα χαρακτήρα των πολιτικών αυτών και των μεταρρυθμιστικών προσπαθειών, οι οποίες είναι απαραίτητες για την ενίσχυση της ελκυστικότητας του ευρώ παγκοσμίως», δήλωσε η πρόεδρος της ΕΚΤ Κριστίν Λαγκάρντ.

Η έκθεση της ΕΚΤ περιλαμβάνει και ειδική αναφορά για τον ρόλο του ευρώ στις παγκόσμιες αγορές πράσινων ομολόγων, το οποίο ήταν το βασικό νόμισμα αναφοράς στις εκδόσεις τέτοιων ομολόγων το 2019.