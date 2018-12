Η αιφνιδιαστική κίνηση του Mark Zuckerberg που προκάλεσε κλυδωνισμούς στη βιομηχανία της τεχνολογίας

To αφεντικό του Facebook προσέγγισε πρόσφατα τον ισχυρό άντρα της Microsoft, τον πρόεδρο και εκτελεστικό διευθυντή Brad Smith δηλαδή, σε μια κίνηση που έφερε ισχυρούς τριγμούς όχι μόνο στους δύο κολοσσούς, αλλά σε όλο τον κλάδο της τεχνολογίας.

Σύμφωνα με την αποκάλυψη της ιστοσελίδας The Information, ο Smith απάντησε στον Zuckerberg ότι είναι ευχαριστημένος στη Microsoft και δεν έχει σκοπό να την εγκαταλείψει, μόνο που η επιθετική κίνηση να αρπάξει τον πρόεδρο της Microsoft ανησύχησε σφόδρα την εκτελεστική διευθύντρια του Facebook, Sheryl Sandberg, καθώς μιλάμε για την ίδια ουσιαστική θέση. Μια θέση που δεν χωράνε και οι δυο!

Η Sandberg είχε εξομολογηθεί λίγους μήνες πριν πως νιώθει τη θέση της να απειλείται και η κίνηση του Mark σίγουρα δεν τη βοήθησε να νιώσει μεγαλύτερη ασφάλεια. Κύκλοι του Facebook προσπαθούν τώρα να υποβαθμίσουν το γεγονός, λέγοντας πως ο Zuckerberg αναζήτησε απλώς συμβουλές από τον Smith, όπως είχε κάνει εξάλλου και παλιότερα, προσεγγίζοντας τον ίδιο τον Bill Gates.

Ο εκπρόσωπος Τύπου του Facebook είπε χαρακτηριστικά: «Μετά την Cambridge Analytica, ο Mark προσέγγισε αρκετούς ανθρώπους, περιλαμβανομένου του Brad Smith, για συμβουλές αναφορικά με την κατάσταση που βρέθηκε το Facebook. Δεν μίλησε ποτέ με τον Brad για να έρθει στο Facebook».

Όπως υπέδειξε ωστόσο στο Twitter η Elizabeth Dwoskin της «Washington Post», Smith και Sandberg κάνουν την ίδια δουλειά στους δύο κολοσσούς, κάτι που σημαίνει πως αν ερχόταν ο Smith, εκείνη θα έβλεπε την πόρτα της εξόδου. Αμφότεροι εξάλλου είναι τα Νο 2 των εταιριών τους.

