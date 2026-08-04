Τάσος Χαλκιάς για το σπίτι του που κάηκε: «Αυτό το κάτι δεν μπορώ να τ’ αφήσω στα παιδιά μου»

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«Εδώ 54 χρόνια. Ήμουν παιδάκι και γέρασα»

Ο Τάσος Χαλκιάς επέστρεψε στο καμένο εξοχικό του στο Πόρτο Γερμενό, μετά την μεγάλη πυρκαγιά που κατέστρεψε ολοσχερώς την περιουσία του, και μίλησε στις τηλεοπτικές κάμερες για την ανυπολόγιστη απώλεια που βιώνει.

Ο γνωστός ηθοποιός περιέγραψε τις εικόνες της καταστροφής, τονίζοντας πως χάθηκαν οι κόποι μιας ζωής, αλλά και οι αναμνήσεις μιας ολόκληρης οικογένειας.

«Εδώ 54 χρόνια. Ήμουν παιδάκι και γέρασα. Ο γιος μου εδώ γεννήθηκε και εδώ πρωτόπαιξε. Η κόρη μου το ίδιο. Τι να πρωτοπώ και τι να πρωτοκάνω; Και τώρα ξέρω ‘γω εκεί που είμαι περήφανος ας πούμε ξέρω ‘γω, θα αφήσω στα παιδιά μου, ο φτωχός γιος ενός εργάτη, όχι με το φτωχό να με λυπηθεί κανείς, με περηφάνια το λέω, που κατάφερε να κάνει στη ζωή του αυτά και να αφήσει στα παιδιά του κάτι, αυτό το κάτι δεν μπορώ να τ’ αφήσω.

Λοιπόν, τι συναισθήματα να αναπτύξω και τι να πω; Βέβαια, όπως θα βλέπετε γύρω γύρω, αμέσως πάνω από μένα ο φίλος μου ο Γρηγόρης, έχασε και εκείνος το σπίτι του, ο φίλος μου ο Μιχάλης παραδίπλα έχασε και εκείνος το σπίτι του, ο Βίχος ευτυχώς ήταν τυχερός δεν το ‘χασε, ο Παγώνης το ίδιο δεν το ‘χασε, και 200 τόσα σπίτια ιδιωτών, 3-4 μικροξενοδοχειάκια και κάνα δυο επιχειρήσεις εδώ μέσα, επιχειρήσεις, όταν λέμε κάνα δυο επιχειρησούλες, άνθρωποι που ζούσαν από αυτό και βγάζαν το ζουμί τους, χαθήκανε», ανέφερε χαρακτηριστικά.