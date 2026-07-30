Δόμνα Μιχαηλίδου: Είμαι παιδί πυρηνικής οικογένειας και διάλεξα να δημιουργήσω τη δική μου πυρηνική οικογένεια

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«Η πρόοδος που έχουμε ως έθνος σε πολύ μεγάλο βαθμό στηρίζεται στις αξίες της ελληνικής πυρηνικής οικογένειας»

Τη δική της εξήγησε στις πρόσφατες δηλώσεις της για την ελληνική οικογένεια έδωσε η Δόμνα Μιχαηλίδου, μιλώντας στην εκπομπή «Συνδέσεις» της ΕΡΤnews και στον Κώστα Παπαχλιμίντζο.

Η υπουργός θέλησε να ξεκαθαρίσει τη θέση της, υπογραμμίζοντας πως η ίδια πιστεύει βαθιά στην αξία της πυρηνικής οικογένειας, ενώ επισήμανε ότι, ως υπουργός, οφείλει να στηρίζει όλες τις μορφές οικογένειας που υπάρχουν σήμερα στην ελληνική κοινωνία.

«Θέλω να πω το εξής και να το ξεκαθαρίσω. Είμαι παιδί πυρηνικής οικογένειας και διάλεξα εγώ να κάνω τη δική μου πυρηνική οικογένεια, τον άντρα μου, το παιδί μου. Είμαι βαθιά ευγνώμων στην ελληνική πυρηνική οικογένεια και θεωρώ ότι η πρόοδος που έχουμε ως έθνος σε πολύ μεγάλο βαθμό στηρίζεται στις αξίες της ελληνικής πυρηνικής οικογένειας», ανέφερε αρχικά.

Η Δόμνα Μιχαηλίδου εξήγησε ότι δεν υπάρχει πλέον μία μόνο τυπολογία οικογένειας και πως η Πολιτεία οφείλει να ανταποκρίνεται στις διαφορετικές ανάγκες κάθε νοικοκυριού.

«Είμαι υπουργός κάθε οικογένειας. Δεν υπάρχει μία τυπολογία ελληνικής οικογένειας. Υπάρχει η πολύτεκνη, η μονογονεϊκή, η θετή, η ανάδοχη, η οικογένεια που έχει χωρίσει. Εμείς είμαστε εδώ για να στηρίξουμε τις ανάγκες κάθε ελληνικής οικογένειας», τόνισε.

Κλείνοντας, απηύθυνε έκκληση να παρουσιάζονται ολόκληρες οι δηλώσεις της και όχι αποσπασματικά, λέγοντας: «Και παρακαλώ πολύ, ειδικά σε κάποιον που πιστεύει και με τις προσωπικές του επιλογές αλλά και με τη συνείδησή του τόσο πολύ στην ελληνική πυρηνική οικογένεια, είναι κρίμα και εν τέλει είναι και στενάχωρο και για όλη τη δουλειά που γίνεται».