Κωνσταντίνος Αργυρός: Είμαστε μια αγαπημένη οικογένεια, χαίρομαι πάρα πολύ που έχω μια τόσο όμορφη και καλή γυναίκα

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«Μ’ αρέσει να υπάρχει έτσι χαρά και ζωή στο σπίτι»

Για την οικογένειά του και το νεογέννητο μωράκι μίλησε, μεταξύ άλλων, ο Κωνσταντίνος Αργυρός στην εκπομπή «Breakfast@star» και τον Ηλία Σκουλά.

«Είναι νεογέννητο τώρα το μωρό. Είναι 12-13 ημερών. Μεγαλώνει η οικογένεια. Χαρά, συναισθήματα πάρα πολύ όμορφα», είπε αρχικά ο Κωνσταντίνος Αργυρός και συμπλήρωσε:

«Δυσκολίες βέβαια, ξέρεις γιατί τώρα είναι ένα καινούργιο μέλος. Εγώ έχω μεγαλώσει σε μεγάλη οικογένεια. Είμαστε τρία παιδιά κι εμείς, οπότε, ξέρεις, μ’ αρέσει να υπάρχει έτσι χαρά και ζωή στο σπίτι. Είμαστε μια αγαπημένη οικογένεια, χαίρομαι πάρα πολύ που έχω μια τόσο όμορφη και καλή γυναίκα, προσέχουμε την οικογένειά μας. Απλά πράγματα, καθημερινά… Εκεί βρίσκεται η ουσία, στα απλά, στις καθημερινές στιγμές και σε μια αγκαλιά. Δεν έχω αλλάξει κάτι, να σου πω την αλήθεια».

Ο Κωνσταντίνος Αργυρός είπε στη συνέχεια: «Τώρα έχω κάποιες τελευταίες δουλειές να τακτοποιήσω όσον αφορά στην οικογένεια και τώρα θα ξεκινήσουμε να κάνουμε τα απαραίτητα meetings και ραντεβού να δούμε τι ακριβώς θέλουμε για την επόμενη σεζόν, πώς θέλουμε να εκφραστούμε φέτος και τα λοιπά. Τώρα, σημαντικό είναι ότι πάμε τώρα στην Κρήτη για το φίλο μας το Μάνο, για μια φιλανθρωπική συναυλία».

Για τον Αντώνη Ρέμο, ο Κωνσταντίνος Αργυρός σχολίασε: «Κοίταξε, ο καθένας όπως νιώθει, ο καλλιτέχνης έτσι είναι. Όπως εκφράζεται, όπως θέλει να νιώθει, όπως, αν θέλει να βρει λίγο, ξέρεις, κάποια πράγματα, πρέπει και λίγο να αποστασιοποιηθεί για να δει τι πραγματικά τον εκφράζει και τα λοιπά. Και χαίρομαι για τον Αντώνη που είναι ένας από τους μεγαλύτερους καλλιτέχνες στην Ελλάδα και νομίζω ότι θα επανέλθει πολύ καλά».