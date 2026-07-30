Χριστίνα Παππά: «Έκανα μια κατάθεση ψυχής – Ξέρετε στην οικογένεια του κάθε ανθρώπου τι συμβαίνει;»

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«Έχω μια μαμά χειριστική, έχει κάποια ψυχολογικά προβλήματα»

Η Χριστίνα Παππά επανήλθε με νέο βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, μετά τις αντιδράσεις που προκάλεσε η δημόσια εξομολόγηση της για τη σχέση με τη μητέρα της.

Η ηθοποιός και επιχειρηματίας απάντησε στα επικριτικά σχόλια που δέχθηκε, ξεκαθαρίζοντας πως η αναφορά της δεν αναιρεί την αγάπη που νιώθει για την οικογένεια της, ενώ παράλληλα κάλεσε εκείνους που την έκριναν να μην βγάζουν συμπεράσματα για καταστάσεις που δεν γνωρίζουν.

«Απορώ για ποιο λόγο πήρε έκταση όλο αυτό το θέμα. Το ότι κάθισα και είπα, έκανα μια κατάθεση ψυχής στους ανθρώπους που συζητάμε στα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ότι ποιοι νιώθουν σαν εμένα, ότι εννοείται ότι την αγαπώ τη μητέρα μου και εννοείται αγαπώ την οικογένειά μου και εννοείται σκοτώνω άνθρωπο για αυτούς, αλλά ναι, είναι χειριστική, ποιο είναι το πρόβλημα;

Και ποιο είναι το πρόβλημα σε όλα αυτά τα αρνητικά σχόλια; Εσείς ξέρετε στην οικογένεια του κάθε ανθρώπου τι συμβαίνει;

Ξέρετε μέσα στην καρδιά του ανθρώπου και στην ψυχή του τι μπορεί να συμβαίνει; Ξέρετε τι μπορεί να βιώνει; Εσείς ποιοι είστε; Ο Θεός, που μπορείτε να κρίνετε; Μόνο ο Θεός μπορεί να κρίνει. Δεν μπορώ να καταλάβω πού είναι το κακό. Τι έγινε δηλαδή; Ειλικρινά, δεν έχω διαβάσει, μου τα έχουν πει. Ειλικρινά λυπάμαι για εσάς που μπορεί να μπείτε στη διαδικασία χωρίς να ξέρετε και να κρίνετε. Να πιστεύετε και λίγο στο κάρμα, γιατί εκεί πάνω ξέρετε τιμωρεί κάποια στιγμή», δήλωσε η Χριστίνα Παππά το μεσημέρι της Τετάρτης 29 Ιουλίου.

«Έχω μια μαμά χειριστική, έχει κάποια ψυχολογικά προβλήματα»

«Έχω μία μαμά χειριστική. Είναι η μητέρα μου, με γέννησε, με βοήθησε, μου μεγάλωσε το παιδί μέχρι κάποια ηλικία, αλλά ήταν πάντα χειριστική μαζί μου, έχει κάποια ψυχολογικά προβλήματα.

Ό,τι και να της δώσεις δεν της φτάνει, θέλει κι άλλο, κι άλλο, κι άλλο. Με κάνει συνέχεια να πονάω. Δεν έχω ακούσει μια φορά να με πάρει τηλέφωνο, να μου πει "παιδί μου, τι κάνεις", μόνο "παιδί μου, θέλω" και "Χριστίνα θέλω, Χριστίνα έχω πρόβλημα".

Και όχι μόνο αυτό, επειδή έχει τα ψυχολογικά της τα προβλήματα -πανέξυπνη βέβαια- χειρίζεται και το όνομά μου λες και εγώ είμαι υπουργός της χώρας. Όπου πηγαίνει και όπου σταθεί λέει πως είναι η μαμά μου, που δεν σημαίνει κάτι αυτό. Το πρόβλημα εν ολίγοις είναι το πόσο χειριστικός άνθρωπος είναι…», είχε εξομολογηθεί η Χριστίνα Παππά.