Η Marvel ανακοίνωσε το «Black Panther 3» με πρωταγωνιστή τον Ντέιβιντ Τζόνσον

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Η ταινία αναμένεται το 2028

Η Marvel αποκάλυψε ότι θα κυκλοφορήσει η τρίτη συνέχεια της κινηματογραφικής σειράς «Black Panther» με τον Βρετανό ηθοποιό Ντέιβιντ Τζόνσον να υποδύεται τον ομώνυμο ήρωα.

Ο Ράιαν Κούγκλερ επιστρέφει για να σκηνοθετήσει και η Λετίσια Ράιτ θα επαναλάβει τον ρόλο της ως Shuri, με τον Γουίνστον Ντιουκ να επιστρέφει ως M’Baku.

Ο Ντέιβιντ Τζόνσον θα αναλάβει τον ρόλο του Black Panther, γνωστού και ως T’Challa, ο οποίος θα είναι γιος του ομώνυμου χαρακτήρα που αρχικά υποδύθηκε ο αείμνηστος Τσάντγουικ Μπόουζμαν.

Καλωσορίζοντας τον Τζόνσον στη σκηνή στο Comic-Con του Σαν Ντιέγκο, όπου ανακοινώθηκε η συνέχεια, ο Κούκγλερ είπε: «Την τελευταία φορά που είχαμε την ευκαιρία να κάνουμε μια ταινία, παρουσιάσαμε έναν χαρακτήρα που είναι γιος του ήρωα που υποδύθηκε ο σπουδαίος - ο T'Challa μας - σε εκείνη την ταινία. Και σήμερα, θέλω να σας πω ότι σε αυτή την επόμενη ταινία, μεγαλώνει, ενηλικιώνεται».

«Θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ, ευχαριστώ Ράιαν, ευχαριστώ Κέβιν (Φάιγκι, πρόεδρος των Marvel Studios), ευχαριστώ σε αυτή την καταπληκτική οικογένεια στην οποία έχω την τιμή, το προνόμιο και την ευλογία να ενταχθώ» τόνισε.

«Δεν θέλω να πω πολλά γιατί θέλω να αφήσω την οθόνη να μιλήσει. Αλλά πιστέψτε με είναι μεγάλη τιμή για μένα» επισήμανε.

Η ταινία θα κυκλοφορήσει στους κινηματογράφους των ΗΠΑ στις 15 Δεκεμβρίου 2028.