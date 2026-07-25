Ιωάννα Παλιοσπύρου: «Μη βάζεις τη ζωή σου σε αναμονή, η ζωή συμβαίνει τώρα»

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Το βίντεο που ανέβασε με διάφορες στιγμές της από το φετινό καλοκαίρι

Η Ιωάννα Παλιοσπύρου, με ανάρτηση που έκανε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, θέλησε να στείλει το δικό της μήνυμα στον κόσμο, σχετικά με τη ζωή.

Η κοπέλα που συγκίνησε όλη την Ελλάδα με τη μεγάλη περιπέτεια που πέρασε, με την επίθεση που δέχτηκε το 2020, ανέβασε ένα βίντεο με διάφορες στιγμές της από το φετινό καλοκαίρι, το οποίο συνόδευσε με ένα μήνυμα.

«Kind reminder! Από έναν άνθρωπο που βγήκε από τα πιο βαθιά σκοτάδια και έμαθε ότι τίποτα δεν είναι πιο πολύτιμο από το να ζεις αληθινά.

Ζήσε τη ζωή σου όπως πραγματικά θέλεις εσύ. Όχι όπως περιμένουν οι άλλοι. Μη βάζεις τη ζωή σου σε αναμονή. Μην περιμένεις την «κατάλληλη στιγμή». Η ζωή συμβαίνει τώρα!», έγραψε η Ιωάννα Παλιοσπύρου.