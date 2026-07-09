«Είμαι συνταξιούχος ανάπηρη», απάντησε η Ιωάννα Παλιοσπύρου σε ερώτηση πώς βιοπορίζεται

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Έχουν περάσει έξι χρόνια από την επίθεση που της έγινε με βιτριόλι

Μια από τις συμπαθητικές γυναίκες στην Ελλάδα έχει γίνει η Ιωάννα Παλιοσπύρου μετά τις 20 Μαΐου 2020, όταν δέχθηκε επίθεση με βιτριόλι (καυστικό οξύ) στην είσοδο του εργασιακού της χώρου στην Καλλιθέα.

Έξι χρόνια μετά προσπαθεί να παραμείνει αισιόδοξη και συνεχίσει με τον καλύτερο τρόπο την ζωή της, ενώ ακολουθεί τις οδηγίες των γιατρών.

Την Τετάρτη 8 Ιουλίου, έκανε Q&A στο προφίλ της στο Instagram απατώντας σε διάφορες ερωτήσεις. Μια από αυτές, ήταν πώς βιοπορίζεται.

«Ξέρω πως δεν το καταλαβαίνετε και πως σας μπερδεύω γιατί δεν το αφήνω να φανεί με το συνεχές χαμόγελό μου, αλλά… λόγω της αναπηρίας μου, άρα της ανικανότητας μου προς εργασία, είμαι συνταξιούχος ανάπηρη»., απάντησε ξεκαθαρίζοντας την θέση της.

Υπενθυμίζεται ότι η δράστιδα της επίθεσης, Έφη Καρακάνζουλα, κρίθηκε ένοχη και της επιβλήθηκε 15ετής ποινή κάθειρξης για απόπειρα ανθρωποκτονίας.