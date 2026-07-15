Αλέξης Γεωργούλης: Δε νομίζω να ήμουν υποψήφιος ευρωβουλευτής με τη Χρυσή Αυγή, αλλά ποτέ μην λες ποτέ

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«Βέβαια, γιατί άμα φτάσουμε σε κάποιο σημείο που είναι τόσο ακραίο, θα πρέπει και εσύ κάπως να κινηθείς ακραία»

Αίσθηση προκαλεί η ατάκα του Αλέξη Γεωργούλη για την Χρυσή Αυγή στην συνέντευξη που παραχώρησε στην Αθηναΐδα Νέγκα στην εκπομπή «Καλύτερα Αργά».

«Αυτό που συνέβη όταν εγώ ήμουν εκεί με το ΣΥΡΙΖΑ, ήταν το βασικά συζητήσαμε για το ΕΚΟΜΕ. Εκεί ήταν η βασική συζήτηση. Που τότε άρχισε να φτιάχνεται το ΕΚΟΜΕ, δεν υπήρχε καν. Σε μένα μου είχε καρφωθεί σαν ιδέα ότι κάτι τέτοιο θα έπρεπε να κάνουμε στην Ελλάδα από το ’08 που είχα πάει στην Αμερική και είχα δει πώς λειτουργούν οι παραγωγές εκεί πέρα», είπε αρχικά ο Αλέξης Γεωργούλης.

«Το ΕΚΟΜΕ, όσοι δεν ξέρουν, είναι ένας μηχανισμός που επιστρέφει φόρους πάνω σε έξοδα που έχεις κάνει σε οπτικοακουστικές παραγωγές. Και συζητώντας εκεί πέρα με έναν φίλο, του λέω, επειδή ξέρω ότι έχεις σχέση εκεί πέρα, μπορείς να τους πεις ότι πρέπει να το ανοίξουνε σε τελείως οικονομικό κομμάτι. Δεν είναι πολιτιστικό επειδή βοηθάει οπτικοακουστικές παραγωγές», εξηγεί χαρακτηριστικά.

Όταν η Αθηναΐς Νέγκα τον ρώτησε αν θα ήταν ποτέ υποψήφιος ευρωβουλευτής με τη Χρυσή Αυγή, η απάντηση που έδωσε ο Αλέξης Γεωργούλης ήταν:

«Δεν νομίζω. Ποτέ μην λες ποτέ, βέβαια, γιατί άμα φτάσουμε σε κάποιο σημείο που είναι τόσο ακραίο, θα πρέπει και εσύ κάπως να κινηθείς ακραία. Δηλαδή, λες ας πούμε, σαν άνθρωποις δεν θα σκότωνα άνθρωπο. Δεν θα έκανα κακό σε κάποιον άνθρωπο. Άμα γίνεται πόλεμος και κάποιος εισβάλει μέσα στη χώρα σου, θα πάρεις ένα όπλο και θα αμυνθείς. Όχι μόνο θα αμυνθείς, θα κυνηγήσεις και τον άλλο μέχρι να φύγει. Ποτέ δεν ξέρεις τι ακριβώς τι θα συμβεί. Καλό θα είναι να είσαι παρών και να μπορείς να αποκωδικοποιήσεις αυτό που συνέβη τώρα».