Συγκλονίζει ο Γιώργος Κωνσταντίνου για τη Μάρω Κοντού: «Αντίο, Ελενίτσα μου – Άλλα είχαμε συμφωνήσει»

0

Ζήτησε να γίνει σεβαστή η ανάγκη του να μείνει μακριά από τις δημόσιες δηλώσεις

Με λίγες, αλλά βαθιά συγκινητικές λέξεις αποχαιρέτησε ο Γιώργος Κωνσταντίνου τη Μάρω Κοντού.

Ο σπουδαίος ηθοποιός εξέφρασε τη θλίψη του για την απώλεια μιας αγαπημένης φίλης και συνεργάτιδας, με την οποία συνδέθηκε για περισσότερες από έξι δεκαετίες.

«Αντίο, Ελενίτσα μου. Άλλα είχαμε συμφωνήσει», έγραψε, χρησιμοποιώντας το όνομα του εμβληματικού ρόλου της στην ταινία «Η δε γυνή να φοβήται τον άνδρα». Ως «Αντωνάκης» και «Ελενίτσα», οι δύο ηθοποιοί έγραψαν κινηματογραφική ιστορία και έμειναν στη μνήμη του κοινού ως ένα από τα πιο αγαπημένα ζευγάρια της μεγάλης οθόνης.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Giorgos Konstantinou (@giorgoskonstantinouofficial)

Η ταινία του Γιώργου Τζαβέλλα κυκλοφόρησε το 1965 και οι ερμηνείες τους συνέχισαν να συγκινούν και να διασκεδάζουν πολλές γενιές θεατών.

Στο μήνυμά του, ο Γιώργος Κωνσταντίνου ζήτησε ακόμα να γίνει σεβαστή η ανάγκη του να μείνει μακριά από τις τηλεφωνικές κλήσεις και τις δημόσιες δηλώσεις. «Δεν είμαι σε θέση να απαντήσω σε όλα αυτά τα τηλεφωνήματα. Καταλαβαίνω απόλυτα τη δουλειά σας, αλλά παρακαλώ να καταλάβετε κι εμένα», ανέφερε.

«Έφυγε μια σπουδαία φίλη. Μια σπουδαία κυρία. Όλα τα άλλα δεν έχουν κανένα νόημα. Ούτε οι βαρύγδουπες δηλώσεις ούτε τίποτα. Η Μάρω ήταν και θα είναι ένα αγαπημένο πρόσωπο», πρόσθεσε, αποχαιρετώντας με τον δικό του λιτό και προσωπικό τρόπο τη γυναίκα που για το ελληνικό κοινό θα παραμένει για πάντα η «Ελενίτσα» του.