Μερικές από τις καλύτερες μουσικές ανακαλύψεις γίνονται… κατά λάθος

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Όταν η μουσική δεν ακολουθεί φόρμουλες αλλά δημιουργεί τη σωστή ατμόσφαιρα για κάθε στιγμή της ημέρας

Οι πιο ωραίες μουσικές ανακαλύψεις δεν έρχονται όταν τις ψάχνεις. Έρχονται όταν οδηγείς χωρίς προορισμό. Όταν επιστρέφεις από μια βουτιά. Όταν κάθεσαι στο μπαλκόνι του ξενοδοχείου και απλώς αφήνεις τη μουσική να παίζει.

Kάπου εκεί γνώρισα τον Nitro 98.6.

Αυτό που μου έκανε εντύπωση από την πρώτη στιγμή ήταν ότι δεν προσπαθούσε να μου τραβήξει την προσοχή. Δεν είχε ανάγκη να το κάνει.

Το έκανε η μουσική.

Alternative, electronica, afro house και επιλογές μελετημένες σε μία μουσική ροή που σε κρατάει «εκεί». Θ’ακούσεις τραγούδια που ξέρεις, τραγούδια που είχες ξεχάσει και άλλα που αναρωτιέσαι πώς δεν είχες ανακαλύψει νωρίτερα.

Και θα καταλήξεις να μένεις συντονισμένος ξανά σ’έναν ραδιοφωνικό σταθμό που θα σε συντροφεύει σε κάθε στιγμή της ημέρας σου, χωρίς να φλυαρεί αλλά δίνοντας το κατάλληλο μουσικό background στην κάθε στιγμή.

Ίσως γι' αυτό όλο και περισσότεροι μιλάνε για τον Nitro 98.6 τελευταία. Όχι επειδή προσπαθεί να γίνει viral, αλλά επειδή όταν κάποιος τον ανακαλύπτει, δύσκολα τον κρατάει για τον εαυτό του.

Και ίσως αυτό να είναι το πιο ωραίο είδος σύστασης.

Eνδιαφέρον και το tagline "Never in the right order!" που χρησιμοποιεί στο site του και στα social media.

To oποίο αποτυπώνει ξεκάθαρα ότι αν βάλεις τον Nitro στη ζωή σου θα γνωρίσεις μια διαφορετική φιλοσοφία ακρόασης. Με ψαγμένες μουσικές επιλογές, που δεν υπακούουν σε φόρμουλες αλλά μόνο στο πώς να σου δημιουργήσουν ένα θετικό συναίσθημα.

Αν αυτό το καλοκαίρι θέλεις να ακούσεις κάτι πραγματικά διαφορετικό, αξίζει να μπεις στο nitro986.gr και να αφήσεις τη μουσική να κάνει τα υπόλοιπα.