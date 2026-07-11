Ο Άρης Μουγκοπέτρος επέστρεψε ξανά στη σκηνή κι έπαιξε και πάλι κλαρίνο – Δείτε βίντεο

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Έναν χρόνο και κάτι, μετά τον σοβαρό τραυματισμό του

Έναν χρόνο και κάτι, μετά τον σοβαρό τραυματισμό που υπέστη στο χέρι του, ο Άρης Μουγκοπέτρος επέστρεψε ξανά στη σκηνή, όπου έπαιξε και πάλι κλαρίνο.

Το ημερολόγιο έγραφε 21 Απριλίου 2025 όταν ο Άρης Μουγκοπέτρος τραυματίστηκε σοβαρά στο χέρι του, έπειτα από έκρηξη κροτίδας.

Ο γνωστός μουσικός και κλαρινίστας έχασε τότε δύο δάχτυλα από την έκρηξη, με αποτέλεσμα να μείνει εκτός δουλειάς και να ανέβει τον δικό του προσωπικό Γολγοθά.

Χθες, 10 Ιουλίου 2026, ο Άρης Μουγκοπέτρος εμφανίστηκε σε σκηνή στην Ηλιούπολη, όπου όσοι βρέθηκαν από κάτω τον απόλαυσαν.