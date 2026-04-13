Ο Άρης Μουγκοπέτρος έπαιξε ξανά κλαρίνο έναν χρόνο μετά τον ακρωτηριασμό του

Ο Άρης Μουγκοπέτρος έπαιξε ξανά κλαρίνο έναν χρόνο μετά τον ακρωτηριασμό του

«Καλός σύζυγος μπορεί να μην υπάρξω, γιατί είμαστε εν διαστάσει, αλλά πατέρας ήμουν απ’ τους καλύτερους»

Σε καλό δρόμο είναι ο Άρης Μουγκοπέτρος, μετά τον σοβαρό τραυματισμό του από κροτίδα το Πάσχα του 2025. Ένα χρόνο μετά, ο ίδιος παίζει και πάλι κλαρίνο μπροστά σε φίλους του και στέλνει μήνυμα αντοχής και δύναμης.

«Κάπου είχαμε μείνει πέρυσι βρε παιδιά τέτοια μέρα… Εδώ είμαι πάλι» έγραψε ο Άρης Μουγκοπέτρος στο βίντεο που παίζει κλαρίνο.

Τον Δεκέμβριο του 2025, ο μουσικός βρέθηκε αντιμέτωπος με κατηγορίες που αφορούσαν την εν διαστάσει σύζυγό του, ωστόσο αθωώθηκε πανηγυρικά από το δικαστήριο. Ο ίδιος δήλωνε από την πρώτη στιγμή, πως κατηγορείται άδικα, κάτι που δέχτηκε το δικαστήριο.

Ο ίδιος παραμένει ψύχραιμος και αισιόδοξος και όπως είπε πρόσφατα: «Καλός σύζυγος μπορεί να μην υπάρξω, γιατί είμαστε εν διαστάσει, αλλά πατέρας ήμουν απ’ τους καλύτερους. Ξέρετε τι πονάει πιο πολύ; Η μία μικρή, επειδή τυχαίνει να μου μοιάζει, μου το κράτησε και δεν ήρθε να με πάρει αγκαλιά».