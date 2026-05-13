Ο Μάριος Πρίαμος για τον τραυματισμό του Σταύρου Φλώρου στο Survivor: «Υπάρχουν όρια, όμως υπάρχει και ευθύνη που φέρουμε σαν ενήλικες»

0

«Δεν πιστεύω ότι ήταν ένα τυχαίο γεγονός»

Για τον πολύ σοβαρό τραυματισμό του Σταύρου Φλώρου στο Survivor μίλησε ο Μάριος Πρίαμος Ιωαννίδης στο «Buongiorno», έχοντας βρεθεί και ο ίδιος δυο φορές στο ριάλιτι.

Ο Κύπριος πρώην παίκτης του Survivor εξήγησε για ποιους λόγους δεν μπορεί να συνδέσει το εν λόγω συμβάν με ένα τυχαίο γεγονός ή με μια κακιά στιγμή στα νερά του Αγίου Δομινίκου και ενώ ήδη έχει ακρωτηριαστεί το ένα πόδι του 22χρονου, καθώς τον χτύπησε τουριστικό ταχύπλοο την ώρα ου ψαροντούφεκου.

«Περαστικά στο παιδί, που είναι το σημαντικότερο, υπομονή και δύναμη στους γονείς του. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι μπαίνοντας στο πιο σκληρό παιχνίδι επιβίωσης στον κόσμο, που ‘ναι το Survivor, σίγουρα υπάρχουν κανόνες αλλά σίγουρα υπάρχουν και κάποιοι αστάθμητοι παράγοντες.

Είμαστε ενήλικες άνθρωποι, πάμε σε ένα παιχνίδι το οποίο γνωρίζουμε τις δυσκολίες του και τους κινδύνους που ίσως ελλοχεύουν, άρα υπάρχει, θέλοντας και μη, στα συμβόλαια κάτι σχετικό. Παράλληλα, όταν ένα παιδί μέσα από δεκάδες χιλιάδες αιτήσεις, επιλέγεται να ζήσει ίσως κάτι που έβλεπε για χρόνια, αυτό είναι κάτι σαν όνειρο ζωής και δεν θα ασχοληθεί τόσο με τα συμβόλαια. Υπάρχουν όρια, όμως υπάρχει και ευθύνη που φέρουμε σαν ενήλικες άνθρωποι», είπε ο Μάριος Πρίαμος Ιωαννίδης και κατέληξε:

«Δεν πιστεύω ότι το ατύχημα ήταν ένα τυχαίο γεγονός. Όταν περνάνε τόσες χιλιάδες σκάφη από εκεί, όταν μιλάμε για κόσμο που μπορεί να είναι το οτιδήποτε, δεν είναι τυχαία περιστατικά» πρόσθεσε, εν συνεχεία, ο Μάριος Πρίαμος στο καθημερινό μαγκαζίνο της Φαίης Σκορδά στο Μεγάλο Κανάλι.