Έφη Θώδη: «Πέρασα άσχημα στα προσωπικά μου και ορκίστηκα ότι δεν θα ξανακάνω σχέση»

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«Οι άνθρωποι έχουν αλλάξει, δεν είναι όπως παλιά, τους φοβάσαι σήμερα. Έρχονται για έναν σκοπό κοντά σου»

Καλεσμένη του Μιχάλη Κεφαλογιάννη στο πλατό της εκπομπής «Ζω καλά» ήταν σήμερα η Έφη Θώδη. Η γνωστή τραγουδίστρια μίλησε, μεταξύ άλλων, για τη μοναξιά που βιώνει, ενώ αναφέρθηκε στις δύσκολες στιγμές που πέρασε στα προσωπικά της.

«Όσο κι αν έχω πολλές παρτίδες με κόσμο, έρχεται η ώρα που είμαι μόνη μου, αλλά η μοναξιά δεν με έχει φέρει σε σημείο να ανησυχήσω», είπε αρχικά η Έφη Θώδη.

Η Έφη Θώδη ανέφερε στη συνέχεια: «Έρχεται ο κόσμος, με αγκαλιάζει, φιλιά, φωτογραφίες… Είναι ωραίο συναίσθημα, με γεμίζει, αλλά όταν φεύγουν όλα αυτά, όταν σβήνουν τα φώτα, εγώ είμαι μόνη πάλι.

Με ενοχλεί ότι οι άνθρωποι έχουν αλλάξει, δεν είναι όπως παλιά που ήταν πιο αγνοί και καλοί, τους φοβάσαι σήμερα. Έρχονται για έναν σκοπό κοντά σου. Η πείρα μου με έχει διδάξει να προσέχω τους ανθρώπους».

Η Έφη Θώδη πρόσθεσε επίσης: «Στα προσωπικά μου δεν πέρασα καλά, αλλά λέω άστο, δεν πειράζει, αρκεί να τα καταφέρνω να ισορροπώ. Πέρασα άσχημα στα προσωπικά μου και ορκίστηκα ότι δεν θα ξανακάνω σχέση.

Πιο πολύ για τα λεφτά με ήθελαν, να τα αρπάξουν και να με κάνουν κομμάτια. Και είπα… ως εδώ! Θα είμαι μόνη, θα έχω τη δουλειά μου, αλλά στα προσωπικά δεν επιτρέπω σε κανέναν. Έχασα ένα κομμάτι από τη ζωή μου, αλλά δεν με νοιάζει».