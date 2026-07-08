Μαριάννα Τουμασάτου: «Υφίσταμαι απίστευτο μπούλινγκ από τα τρολς»

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«Ο Αλέξης Τσίπρας λέει πολλά πράγματα, τα οποία καλό είναι να τα ακούσουμε κάποια στιγμή ψύχραιμα όλοι»

Καλεσμένη στο πλατό της εκπομπής «Καλύτερα αργά» ήταν το βράδυ της Τρίτης 7 Ιουλίου η Μαριάννα Τουμασάτου, για μια συνέντευξη εφ’ όλης της ύλης με την Αθηναϊδα Νέγκα.

Η γνωστή ηθοποιός μίλησε και για τις επιθέσεις που δέχεται στο διαδίκτυο για τις πολιτικές της απόψεις.

«Ο Αλέξης Τσίπρας λέει πολλά πράγματα, τα οποία καλό είναι να τα ακούσουμε κάποια στιγμή ψύχραιμα όλοι, είτε συμφωνούμε, είτε διαφωνούμε. Δεν είναι υποχρεωτικό κανείς να συμφωνεί με τον Τσίπρα, αλλά μπορεί να διαφωνεί ευγενώς. Κι εγώ μπορεί να διαφωνώ με τη Νέα Δημοκρατία ή το ΠΑΣΟΚ, αλλά προσπαθώ με έναν άνθρωπο που θα μιλήσω μαζί του, να είμαι ευγενής στην αντίδραση μου.

Το λέω γιατί υφίσταμαι απίστευτο μπούλινγκ από τα τρολς, γιατί αυτή είναι η δουλειά τους. Γι’ αυτό πληρώνονται, για να καταριούνται, να φωνάζουν. Όταν τα πρωτοδιάβασα πριν χρόνια, με στενοχωρούσε γιατί νόμιζα ότι είναι αληθινά. Μετά κατάλαβα ότι οι άνθρωποι κάνουν τη δουλειά τους, ένα μεροκάματο παίρνουν. Συνήθως είναι λογαριασμοί που δεν έχουν καμία υπόσταση, με 5-7 ακόλουθους.

Μου έκαναν επίθεση για την παρουσίαση του νέου κόμματους του Αλέξη Τσίπρα, δεν έκανα κάτι κακό αλλά δεν έχει σημασία. Δεν πειράζει. Καλό είναι να διαφωνεί κάποιος με ευγένεια. Έτσι κι αλλιώς η κριτική δεν ορίζει τον κρινόμενο, αλλά τον κριτή», ανέφερε η Μαριάννα Τουμασάτου.