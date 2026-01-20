Μαριάννα Τουμασάτου για αμβλώσεις και Μαρία Καρυστιανού: «Αυτά έχουν τελειώσει στην Ελλάδα εδώ και χρόνια – Σώμα μου, επιλογή μου»

0

«Η δήλωσή της με βρίσκει απέναντι», ξεκαθάρισε η ηθοποιός

Για τις δηλώσεις της Μαρίας Καρυστιανού για τις αμβλώσεις, και ότι το ζήτημα πρέπει να μπει σε δημόσια διαβούλευση μίλησε η Μαριάννα Τουμασάτου στην εκπομπή «Το ‘χουμε» και τον Αλέξη Μπαρτσώκα.

«Εγώ θα προτιμούσα να μιλήσουμε για τα Τέμπη, γιατί είναι ένας πολύ καλός τρόπος να αποσυντονιστούμε από το κέντρο μας. Ας ασχοληθούμε με τα Τέμπη λίγο ακόμα. Αποπροσανατολίζεται ο στόχος, αλλά όχι με στόχο δικό της, αλλά με άλλων. Και ο στόχος της διαχείρισης της κουβέντας της, ήταν μια καλή ευκαιρία από άλλους, να το πάρουν από εκεί και να το πάνε το θέμα αλλού. Όχι ότι εκείνη το έκανε.

Όταν θα οργανωθεί το κόμμα τους φαντάζομαι και θα είναι έτοιμο, θα μπορούμε να συζητήσουμε και λίγο περισσότερο. Για την ώρα δεν έχουμε μια γνώση του τι θα υπερασπιστούν, τι θα πρεσβεύουν ή τι θα κάνουν. Είναι στόχος για το μέλλον, είναι ένας μελλοντικός στόχος αυτός για την ώρα, δεν έχουμε εικόνα. Η δήλωσή της με βρίσκει απέναντι. Αυτά έχουν τελειώσει στην Ελλάδα εδώ και χρόνια. Σώμα μου, επιλογή μου», είπε η Μαριάννα Τουμασάτου.