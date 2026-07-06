Eπιστρέφουν και επίσημα στον ΣΚΑΪ η Νάνσυ Ζαμπέτογλου και ο Θανάσης Αναγνωστόπουλος

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Θα κάνουν έναν μαγκαζίνο

Στο παλιό τηλεοπτικό τους σπίτι, που δεν είναι άλλο από τον ΣΚΑΪ επιστρέφουν η Νάνσυ Ζαμπέτογλου και ο Θανάσης Αναγνωστόπουλος

Το απόγευμα της Δευτέρας (6/7) και μία μόλις εβδομάδα μετά το τέλος του «Στούντιο 4» στην ΕΡΤ, έγινε πια και επίσημα γνωστό πως το δεμένο δίδυμο «βάζει πλώρη» για το Φάληρο, εκεί όπου θα αναλάβει από το ερχόμενο φθινόπωρο την καθημερινή απογευματινή ζώνη του σταθμού με ένα ψυχαγωγικό μαγκαζίνο, όπως ξέρει να κάνει καλά.

Σύμφωνα με το δελτίο Τύπου που απέστειλε ο ΣΚΑΪ στα Μέσα, «η Νάνσυ και ο Θανάσης έρχονται στον ΣΚΑΪ με τους αγαπημένους συνεργάτες τους, τους ανθρώπους που βρίσκονται μπροστά και πίσω από τις κάμερες και που, με τη γνώση, το ταλέντο, τη δημιουργικότητα και την αυθεντικότητά τους, έχουν αποκτήσει τη δική τους ξεχωριστή σχέση με τους τηλεθεατές».

Αναλυτικά η επίσημη ανακοίνωση του ΣΚΑΪ

Ο ΣΚΑΪ με μεγάλη χαρά ανακοινώνει τη νέα συνεργασία του με τη Νάνσυ Ζαμπέτογλου και τον Θανάση Αναγνωστόπουλο.

Δυναμικοί και αυθεντικοί, άμεσοι και οικείοι, οι δύο δημοσιογράφοι έχουν χτίσει μια στενή σχέση εμπιστοσύνης με το κοινό. Μια σχέση που βασίζεται στη δύναμη της ουσιαστικής συζήτησης και στην θεματολογία που αφορά όλους.

Η Νάνσυ και ο Θανάσης έρχονται στον ΣΚΑΪ με τους αγαπημένους συνεργάτες τους. Τους ανθρώπους που βρίσκονται μπροστά και πίσω από τις κάμερες και που, με τη γνώση, το ταλέντο, τη δημιουργικότητα και την αυθεντικότητά τους, έχουν αποκτήσει τη δική τους ξεχωριστή σχέση με τους τηλεθεατές. Όλοι μαζί θα ενισχύσουν το νέο πρόγραμμα του σταθμού με ένα ξεχωριστό, ποιοτικό μαγκαζίνο. Μια εκπομπή με ενδιαφέροντα θέματα, ανθρώπους που έχουν πολλά να πουν, χρήσιμες προτάσεις, θετική ενέργεια και χαμόγελο.

Ο ΣΚΑΪ τους καλωσορίζει και τους εύχεται κάθε επιτυχία στο καινούργιο τους studio.