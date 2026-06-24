Ο ΣΚΑΪ απέκτησε τα τηλεοπτικά δικαιώματα του πρωταθλήματος μπάσκετ για τα επόμενα τρία χρόνια

0

Κατέθεσε εντυπωσιακή προσφορά στο παρά πέντε και κέρδισε στο... νήμα την ΕΡΤ

Το διοικητικό συμβούλιο του ΕΣΑΚΕ αποφάσισε και έδωσε στον ΣΚΑΪ τα τηλεοπτικά δικαιώματα της Basket League, για τα επόμενα τρία χρόνια.

Το κανάλι του Φαλήρου κατόρθωσε να βγει νικητής στην αναμέτρηση που υπήρξε με την ΕΡΤ, καταθέτοντας εντυπωσιακή προσφορά στο παρά πέντε και εξασφαλίζοντας τηλεοπτικά δικαιώματα της GBL.

Η προσφορά του ΣΚΑΪ έφτασε τα 25.000.000 ευρώ (για 2+1 χρόνια) και ψηφίστηκε με 14-0. Από τα 25.000.000 ευρώ τα 21 θα μοιραστούν στις ομάδες. Έτσι, οι αγώνες του ελληνικού πρωταθλήματος μπάσκετ θα μεταδίδονται από το κανάλι του Γιάννη Αλαφούζου μέχρι το 2029.