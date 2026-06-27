Μάρκος Σεφερλής: «Έτσι αντέδρασα εκείνη τη στιγμή, δεν μπορούσα να το διαχειριστώ αλλιώς»

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«Δεν χάνω το χιούμορ μου, ακόμα και σε δύσκολες στιγμές»

Καλεσμένος στο πλατό της εκπομπής «Χαμογέλα και Πάλι» βρέθηκε σήμερα ο Μάρκος Σεφερλής. Ο γνωστός ηθοποιός απάντησε, μεταξύ άλλων, και για το χιούμορ του, το οποίο δεν το χάνει ακόμα και στις πιο δύσκολες στιγμές.

«Δεν χάνω το χιούμορ μου, ακόμα και σε δύσκολες στιγμές, αντιδρώ έτσι», είπε αρχικά ο Μάρκος Σεφερλής.

Ο Μάρκος Σεφερλής πρόσθεσε: «Όταν έχασα τον πατέρα μου, ήμουν καλεσμένος στον Γρηγόρη. Τότε είχε κάνει ο Ρουβάς το "Shake it" και κάποια στιγμή σηκωνόμαστε με τη Σοφία Βογιατζάκη να το χορέψουμε.

Με παίρνουν τηλέφωνο και μου λένε να πάω γρήγορα στο νοσοκομείο, γιατί ο πατέρας μου δεν ήταν καλά. Πάω στο νοσοκομείο, με το που έφτασα, πέθανε. Με παίρνει τηλέφωνο από την εκπομπή ο Μανώλης Σκοπελίτης να με ρωτήσει τι έγινε.

Και του λέω… είχε πει κάτι ο πατέρας μου που δεν το ήξερα, να δω τον γιο μου να χορεύει με τη Σοφία Βογιατζάκη το "Shake it" κι ας πεθάνω. Εκείνη τη στιγμή, έτσι αντέδρασα. Δεν μπορούσα να το διαχειριστώ αλλιώς. Όχι ότι μετά δεν έκλαψα, δεν λυπήθηκα, αλλά η πρώτη μου αντίδραση ήταν αυτή».