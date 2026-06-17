Μάρκος Σεφερλής: «Η Έλενα Τσαβαλιά είναι η μόνη που αντιμιλάει, που βγάζει γλώσσα, γιατί έχει το θάρρος»

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«Είναι τέλειο να βγαίνω με τον γιο μου και την κοπέλα του»

Με αφορμή την διπλή θεατρική του παρουσία αυτό το καλοκαίρι, ο Μάρκος Σεφερλής παραχώρησε δηλώσεις στην κάμερα της εκπομπής «Super Κατερίνα» με την Κατερίνα Καινούργιου, την Τετάρτη, στον Alpha.

Μάλιστα, μεταξύ άλλων, ο γνωστός κωμικός ηθοποιός μίλησε τόσο για τη μακρόχρονη καλλιτεχνική συνεργασία με την σύζυγο του, Έλενα Τσαβαλιά όσο και για τον αγαπημένο τους γιο, Χάρη.

Πιο συγκεκριμένα, ο Μάρκος Σεφερλής παραδέχθηκε αρχικά πως «είναι εύκολη η συνύπαρξη στη ζωή και στη σκηνή με την Έλενα, αν και για πολλούς φαίνεται δύσκολη. Εμείς έχουμε διαχωρίσει και λίγο τους ρόλους, εγώ είμαι ο σκηνοθέτης και εκείνη είναι η πρωταγωνίστρια που ακούει τις παρατηρήσεις μου».

«Είναι η μόνη που αντιμιλάει, που βγάζει γλώσσα, σε αντίθεση με τους άλλους ηθοποιούς, γιατί έχει το θάρρος».

«Είναι τέλειο να βγαίνω με τον γιο μου και την κοπέλα του, όπως και η κοπέλα του να βγαίνει με την πεθερά της! Η κοπέλα του με ήξερε και είναι ένα πολύ καλό κορίτσι, πολύ σεβαστικό, που μου μιλάει στον πληθυντικό αν και μένα μου φαίνεται κάπως αυτό. Αφού το κάνει, όμως, δεν της έχω ζητήσει να το κόψει. Γελάει μαζί μου και έχει πάρα πολύ χιούμορ και η ίδια» πρόσθεσε, εν συνεχεία, ο Μάρκος Σεφερλής στην πρωινή εκπομπή του Alpha.