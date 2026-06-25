Σταματίνα Τσιμτσιλή για το τέλος του «Buongiorno»: Σοκαρισμένη η Φαίη, είχε τη βεβαία πεποίθηση ότι θα συνεχίσει

0

«Δεν είχε πάρει τέτοια μηνύματα από το περιβάλλον, περίμενε ότι θα της γινόταν μια μείωση»

Το αιφνιδιαστικό τέλος της εκπομπής «Buongiorno» της Φαίης Σκορδά από το MEGA, σχολίασαν το πρωί της Πέμπτης (25/6) η Σταματίνα Τσιμτσιλή και οι συνεργάτες της στο «Happy Day».

Η καθημερινή ψυχαγωγική εκπομπή ολοκληρώνεται οριστικά την Παρασκευή (26/6).

«Κατά καιρούς ακούγονται φήμες για πολλούς και για πολλά, το συγκεκριμένο τέλος όμως ήταν και αιφνιδιαστικό και εκκωφαντικό και έχει και πάρα πολλές έτσι προεκτάσεις. Εγώ θα πω ότι η Φαίη είναι κυρίως στεναχωρημένη, γιατί είναι ένας άνθρωπος πολύ ειλικρινής, ήθελε να ξέρει τι συμβαίνει, ήθελε να ξέρει και για την ίδια και για τους συνεργάτες της.

Και η αλήθεια είναι ότι δεν το περίμενε, παιδιά. Ήτανε πολύ αιφνιδιαστικό και για εκείνη, δεν είχε πάρει τέτοια μηνύματα από το περιβάλλον. Με τη Φαίη μιλήσαμε ανθρώπινα. Δεν μιλήσαμε σε επίπεδο ρεπορτάζ.», ανέφερε αρχικά η Σταματίνα Τσιμτσιλή.

Λίγη ώρα αργότερα, η παρουσιάστρια επανήλθε στο θέμα, επισημαίνοντας:

«Η αλήθεια είναι ότι, όταν το πρωτοδιαβάσαμε, μας αιφνιδίασε όλους. Το πρόωρο τέλος και ο τρόπος που της ανακοινώθηκε "έσκασε" σαν βόμβα. […] Εμένα μου είχε πει κάποια στιγμή ότι έπρεπε να είχε ενημερωθεί μέχρι 31 Μαΐου και την είχε ανησυχήσει αυτή η καθυστέρηση. Δεν είχε τα μηνύματα από το περιβάλλον ότι κάτι δεν πηγαίνει καλά, είχε τη βεβαία πεποίθηση ότι θα συνεχίσει».

«Περίμενε ότι θα της γινόταν μια μείωση αλλά όχι ότι θα σταματήσει. Το χθεσινό ήταν ένα σοκ και για την ίδια και για τους συνεργάτες της. Ήταν ένα ραντεβού που την κάλεσαν, της είπαν "ευχαριστούμε πάρα πολύ", δεν είχαν κάτι να της προσάψουν αλλά ότι αυτή τη στιγμή το κανάλι δεν μπορεί να υποστηρίξει οικονομικά άλλη ζωντανή εκπομπή. Δεν της δόθηκε περιθώριο να απαντήσει, ούτε της έγινε κάποια αντιπρόταση», σχολίασε από την πλευρά της η Τίνα Μεσσαροπούλου.

«Επειδή χθες μίλησα με τη Φαίη, μες στη γλύκα και στην ψυχραιμία που τη διακρίνουν, ήταν σοκαρισμένη. Δεν το είχε πιστέψει, δεν είχε καταλάβει από πού της ήρθε. Είναι να πάει στον γάμο της Αθηνάς Οικονομάκου. 15 μέρες πριν τους ανακοινώνουν ότι θα τελειώσουν μια βδομάδα νωρίτερα και χθες ότι τελειώνουν οριστικά», κατέληξε στην τοποθέτησή της η Σταματίνα Τσιμτσιλή.