Τελειώνει η εκπομπή της Φαίης Σκορδά στο Mega

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Η απόφαση πάρθηκε για οικονομικούς λόγους

H εκπομπή Buongiorno με τη Φαίη Σκορδά στο Mega, ρίχνει οριστικά αυλαία την Παρασκευή 26 Ιουνίου, έπειτα από δύο τηλεοπτικές σεζόν.

Το κανάλι ενημέρωσε την παρουσιάστρια για την απόφασή του το απόγευμα της Τετάρτης, κατά τη διάρκεια συνάντησης που είχε η Φαίη Σκορδά με στελέχη του Mega, αναφέρθηκε στο zappit.

Ο σταθμός πήρε αυτή την απόφαση, καθαρά για οικονομικούς λόγους. Έτσι η εκπομπή, η οποία είχε κάνει πρεμιέρα τον Σεπτέμβριο του 2024, θα ολοκληρωθεί φέτος.

Τις επόμενες ημέρες αναμένεται να ληφθούν οι αποφάσεις για την επόμενη μέρα στην πρωινή ζώνη του Mega.