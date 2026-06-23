Κατερίνα Καινούργιου: Φέτος ήταν η καλύτερη τηλεοπτική χρονιά της ζωής μου, θα ήμουν αγνώμων αν έλεγα το αντίθετο

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«Ήρθα εδώ έγκυος, μετά πέρασα μια πολύ όμορφη εγκυμοσύνη με εσάς όλους»

Την δική της ανσσκόπηση για την τηλεοπτική χρονιά που κλείνει έκανε η Κατερίνα Καινούργιου. Η παρουσιάστρια του Alpha θέλησε στην έναρξη της εκπομπής της το πρωί της Τρίτης (23/6) να επισημάνει πόσο όμορφα κύλησε η φετινή σεζόν.

«Καλημέρα, καλή σας ημέρα, αγαπημένοι μου τηλεθεατές. Εδώ είμαστε ακόμα, μη μας ξεχνάτε. Έχουμε μέρες ακόμα, έχουμε αυτή και την άλλη εβδομάδα για να σας αποχαιρετήσουμε για το καλοκαίρι», ανέφερε αρχικά η Κατερίνα Καινούργιου.

«Πόσο ωραία πέρασε αυτή η χρονιά! Ήταν η ωραιότερη τηλεοπτική χρονιά της ζωής μου. Δηλαδή ήρθα εδώ έγκυος, μετά πέρασα μια πολύ όμορφη εγκυμοσύνη με εσάς όλους. Χάρηκα πολύ που σας γνώρισα, έφερα το παιδάκι μου στον κόσμο και είναι υγιέστατο», περιέγραψε χαμογελαστή η παρουσιάστρια.

«Θα ήμουν αγνώμων αν έλεγα ότι δεν είναι η ομορφότερη τηλεοπτική χρονιά της ζωής μου, πραγματικά. Και ευχόμαστε να κλείσει και πολύ ωραία», εξομολογήθηκε η Κατερίνα Καινούργιου καλημερίζοντας τους συνεργάτες και τους τηλεθεατές της.