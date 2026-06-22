Χριστίνα Βίδου για την κόρη της: «Έχουμε μια πολύ καλή σχέση αλλά δεν είμαστε φίλες»

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«Δεν μπορώ να πάρω τον ρόλο της φίλης, γιατί διαφορετικά δεν θα μπορώ να της βάλω όρια»

Συνέντευξη στην κάμερα της εκπομπής «Super Κατερίνα» παραχώρησε η Χριστίνα Βίδου και μίλησε για την κόρη της, τη σχέση τους, την περίοδο των Πανελλαδικών εξετάσεων, αλλά και για τη φιλία της με τη Σία Κοσιώνη. Παράλληλα, αναφέρθηκε στη Λένα Φλυτζάνη και στη θέση της στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΣΚΑΪ.

Αναφερόμενη στα σχέδιά της για το καλοκαίρι, η δημοσιογράφος εξήγησε πως αυτή την περίοδο προτεραιότητα έχει η προετοιμασία της κόρης της για τις Πανελλαδικές εξετάσεις.

«Είναι μια περίοδος που τα περισσότερα σπίτια διανύουν, είναι η προετοιμασία της κόρης μου για τις Πανελλαδικές. Άρα μέχρι και τέλος Ιουλίου εδώ. Εγώ έχω κυρίως άδεια τον Ιούλιο. Ίσως τέλος Αυγούστου κάτι να καταφέρουμε να κάνουμε. Είμαι εντελώς ήρεμη και δεν θέλω να της μεταφέρω τίποτα. Είναι άλλη μία προετοιμασία, είναι άλλη μία διαδικασία. Και ευτυχώς το έχει πάρει πάρα πολύ ήρεμα και χαλαρά τώρα. Δεν ξέρω του χρόνου τι θα γίνει», είπε αρχικά η Χριστίνα Βίδου.

Σε ερώτηση για το αν η κόρη της ενδιαφέρεται να ακολουθήσει τα βήματά της στη δημοσιογραφία, η Χριστίνα Βίδου απάντησε με χιούμορ: «Όχι, ευτυχώς. Είναι ένα πολύ υγιές παιδί. Προσανατολίζεται προς τη λογοθεραπεία».

Μιλώντας για τη σχέση τους, ξεκαθάρισε ότι, παρά το πολύ καλό δέσιμο που έχουν, δεν θεωρεί πως είναι φίλες. «Έχουμε μια πολύ καλή σχέση αλλά δεν είμαστε φίλες. Είναι πολύ ξεκάθαρο, είμαι η μαμά, έχω συγκεκριμένο ρόλο, έχει συγκεκριμένο ρόλο. Και μέχρι εκεί. Δεν μπορούμε να τα λέμε όλα. Δεν μπορώ να πάρω τον ρόλο της φίλης, γιατί διαφορετικά δεν θα μπορώ να της βάλω όρια. Και νομίζω ότι αυτό είναι το σημαντικό, να μπορούμε να κρατάμε μια ισορροπία».

Με αφορμή τη Γιορτή του Πατέρα, η δημοσιογράφος ρωτήθηκε αν χρειάστηκε να αναλάβει και τους δύο γονεϊκούς ρόλους. Όπως εξήγησε, συνειδητοποίησε γρήγορα ότι κάτι τέτοιο δεν είναι εφικτό. «Έχω σταθεί κυρίως μητέρα. Θα σου πω για ποιο λόγο. Στην αρχή μπήκα σε αυτή τη διαδικασία, αλλά μετά συνειδητοποίησα ότι δεν μπορώ να πάρω αυτόν τον ρόλο. Δεν γίνεται. Θα ήταν άδικο και για τον πατέρα της και για την ίδια».

Η Χριστίνα Βίδου αναφέρθηκε ακόμη στην παρουσίαση των δελτίων ειδήσεων του Σαββατοκύριακου, σημειώνοντας ότι το κοινό και οι απαιτήσεις της ζώνης διαφέρουν από εκείνες της καθημερινότητας. «Το Σαββατοκύριακο έχει άλλες απαιτήσεις, έχει άλλο κοινό. Είναι η ίδια η ώρα ναι μεν, αλλά ο άλλος είναι πιο χαλαρός. Οπωσδήποτε έχεις τα σοβαρά θέματα της επικαιρότητας. Τα αφήνεις λίγο διαφορετικά».

Ξεχωριστή αναφορά έκανε στη Σία Κοσιώνη, με αφορμή μια κοινή φωτογραφία που δημοσίευσε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. «Την εκτιμώ και τη σέβομαι βαθιά τη Σία. Δεν νομίζω να υπάρχει άνθρωπος που να μην νιώθει έτσι, που την έχει γνωρίσει και την έχει ζήσει», είπε.

«Δεν θα χαθείς ακριβώς, γιατί μία φιλία δεν θα περιοριστεί μόνο σε ένα κτήριο. Επομένως, βρίσκεις τους τρόπους επικοινωνίας. Μπορεί να μην είναι αυτό το καθημερινό, αλλά έχεις τρόπους να επικοινωνήσεις και να εκφραστείς. Ή να καλέσεις και να πεις: “Να σου πω, έχω αυτό το πρόβλημα, τι γίνεται; Βοήθησέ με”. Και η Σία ήταν έτσι, και είναι», είπε στη συνέχεια.

Τέλος, η δημοσιογράφος αναφέρθηκε και στη Λένα Φλυτζάνη, η οποία ανέλαβε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΣΚΑΪ. «Εννοείται. Κάθε μα κάθε επιτυχία της εύχομαι. Έχει επίσης δουλέψει πάρα πολύ. Είναι, να πω, πρόκληση για την ίδια», δήλωσε.