Άννα Ζηρδέλη: Προτεραιότητά μου είναι ένα παιδί, θα ήθελα κάποια στιγμή να φορέσω νυφικό

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«Θα προτιμούσα από το να πάω σε ένα δημαρχείο να πάω σε μια εκκλησία»

Το βράδυ της Παρασκευής η Άννα Ζηρδέλη φιλοξενήθηκε στην εκπομπή της Modern Cinderela. Η παρουσιάστρια, που φέτος συμμετέχει στην ομάδα του Θανάση Πάτρα, μίλησε για την προσωπική της ζωή, το ενδεχόμενο ενός γάμου και της μητρότητας, καθώς και για την πίστη της στον Θεό.

«Αν με ρωτούσες μικρή, ήθελα να ζήσω αυτό το cinderella. Για εμένα δεν είναι στην προτεραιότητα να κάνω ένα γάμο τώρα. Βέβαια, δεν ξέρω αν θα μου έρθει η πρόταση γάμου πως θα αντιδράσω», εξομολογείται η Άννα Ζηρδέλη στην εκπομπή του OPEN και συμπλήρωσε:

«Προτεραιότητα είναι να έρθει ένα παιδί. Έτσι μεγαλώνει και γίνεται η οικογένεια. Αν με ρωτήσεις αν θα ήθελα να φορέσω κάποια στιγμή νυφικό, ναι. Θα προτιμούσα από το να πάω σε ένα δημαρχείο να πάω σε μια εκκλησία.

Πιστεύω πολύ και μου έχουν συμβεί ωραία πράγματα. Δεν ήμουν πολύ καλή στο σχολείο με ιδιαίτερα και πανελλαδικές. Μετά από ταξίδι σταματήσαμε στη Χαλκίδα στον Άγιο Ιωάννη τον Ρώσο. Μπήκα και έκανα την προσευχή μου για να περάσω. Μπήκα τελευταία στη σχολή που ήθελα. Λες να ήταν συγκυριακό και τύχη;».