Η Ευγενία Σαμαρά εξομολογείται: «Μετά την απώλεια του πατέρα μου είδα την πραγματικότητα γύρω μου»

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«Ήμουν ένας άνθρωπος που στρεσαριζόμουν πολύ, νομίζω πως τώρα έχει μαλακώσει αυτό»

Συνέντευξη εφ’ όλης της ύλης παραχώρησε η Ευγενία Σαμαρά στη Νάνσυ Παραδεισανού και στο νέο επεισόδιο του vidcast που επιμελείται στο Youtube. Η ηθοποιός μίλησε από καρδιάς για την δύσκολη διαχείριση στην απώλεια του πατέρα της.

«Ήμουν ένας άνθρωπος που στρεσαριζόμουν πολύ, νομίζω πως τώρα έχει μαλακώσει αυτό. Για να πω την αλήθεια, μετά από την απώλεια του πατέρα μου ακόμη περισσότερο. Κάπως τα πράγματα ήρθαν και κάθισαν και είδα την πραγματικότητα γύρω μου», είπε η Ευγενία Σαμαρά και συνέχισε:

«Όταν σου συμβαίνει κάτι τόσο δύσκολο και σοκαριστικό, όσο είναι η απώλεια ενός ανθρώπου τόσο κοντινού και αγαπημένου, κάπως τα πράγματα έρχονται και παίρνουν την πραγματική τους διάσταση στα υπόλοιπα. Δεν μπορώ να στρεσαριστώ για πράγματα για τα οποία στρεσαριζόμουν παλιά και πια μου φαίνονται μικρά.

Θα γίνουν όλα. Οπότε μ’ αυτή τη συνειδητοποίηση που έγινε τότε με έναν δύσκολο τρόπο φυσικά, με όλη αυτή τη δουλειά που κάνω και καταλήγοντας πως είμαι στην καλύτερη φάση που μπορώ να είμαι, μπορώ να είμαι πιο πολύ στο τώρα. Και αυτό επιδιώκω, πολύ».