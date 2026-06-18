Μιχάλης Οικονόμου: Ο λόγος που εκφέρεται συχνά από ανθρώπους της εκκλησίας μπορεί να πληγώσει πάρα πολύ οικογένειες σαν εμάς

0

«Παίζουν πολύ ρόλο οι πεποιθήσεις του κάθε ιερέα. Δεν είχαμε δυσκολία να βαπτίσουμε το παιδί μας γιατί το κάναμε πριν γίνει ο πολιτικός γάμος»

Στη σχέση που έχει με την θρησκεία και την πίστη αλλά και στον τρόπο που δέχεται, σήμερα, η εκκλησία τις ΛΟΑΤΚΙ οικογένειες αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων, ο Μιχάλης Οικονόμου, ο οποίος βρέθηκε καλεσμένος στο πλατό της εκπομπής «Πρωίαν σε είδον».

«Ο λόγος που εκφέρεται πολύ συχνά από τη μεριά των ανθρώπων της εκκλησίας μπορεί να πληγώσει πάρα πολύ οικογένειες και ανθρώπους σαν εμάς. Γι’ αυτό έχω επιλέξει να πηγαίνω σε εκκλησίες και μέρη τέτοια που αγκαλιάζουν μια τάση της εκκλησίας που ‘ναι πιο ανοιχτή και πιο αγαπητική», είπε αρχικά ο Μιχάλης Οικονόμου και συνέχισε:

«Ευτυχώς, για την ώρα, δεν ανήκουμε στα δογματικά ζητήματα. Παίζουν πολύ ρόλο οι πεποιθήσεις του κάθε ιερέα. Δεν είχαμε δυσκολία να βαπτίσουμε το παιδί μας γιατί το κάναμε πριν γίνει ο πολιτικός γάμος. Όμως, για ένα νέο ζευγάρι που ‘χει κάνει τον πολιτικό γάμο, υπάρχει μια οδηγία από την εκκλησία ότι δεν μπορεί να βαπτίσει το παιδί του.

Εντάξει, ο καθένας μπορεί να θέλει να το κάνει καθαρά για τυπικούς λόγους αλλά υπάρχουν υπάρχουν και πολλοί άνθρωποι που πιστεύουν και θέλουν να το κάνουν επειδή, πραγματικά, θέλουν να συμμετέχουν με τα παιδιά τους στα μυστήρια της εκκλησίας.

Παρόλα αυτά να πω πως υπάρχει μια τάση της εκκλησίας, που δεν ακούγεται, γιατί αν ακουστεί είναι πολύ πιθανό να δεχθεί άσχημα πράγματα, πολύ ανοιχτή και αγαπητική».