Φαίη Σκορδά: «Είναι μέρες πένθους, είμαστε όλοι μουδιασμένοι, πώς γίνεται να υπάρχει μια τέτοια δημόσια τοποθέτηση;»

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Η αντίδραση της παρουσιάστριας για τι δηλώσεις της Μαρίας Γρατσία, σχετικά με τις γυναικοκτονίες

Σάλος έχει προκληθεί από χθες με τις δηλώσεις της Μαρίας Γρατσία, η οποία είναι στενή συνεργάτιδα της Μαρίας Καρυστιανού, σχετικά με τις γυναικοκτονίες. Η Φαίη Σκορδά, μάλιστα, δεν άντεξε και ξέσπασε στον αερά του «Buongiorno».

«Δεν πρέπει να εισάγονται διακρίσεις στο νόμο. Ο όρος "γυναικοκτονία" εισάγει μια διάκριση», είπε η Μαρία Γρατσία.

Η Φαίη Σκορδά ανέφερε αρχικά: «Μου έκανε εντύπωση, την ώρα που είμαστε όλοι μουδιασμένοι με αυτά που συμβαίνουν, πώς γίνεται να υπάρχει μια τέτοια δημόσια τοποθέτηση; Την ημέρα που γίνεται η κηδεία της γυναίκας που σκοτώθηκε από τον άντρα της… Και είναι μία ακόμα γυναικοκτονία… Και συζητάμε πάλι αν πρέπει να χρησιμοποιείται ο όρος γυναικοκτονία ή όχι».

Η Φαίη Σκορδά είπε στη συνέχεια: «Είναι μέρες αυτές για να αναλύσουμε το νομικό κομμάτι για το ποια θα είναι η απόφαση για έναν γυναικοκτόνο; Είναι μέρες πένθους, είναι μέρες που μάνες πάλι έχουν χάσει παιδιά. Δεν είναι αδικοχαμένες οι γυναίκες που τις έχουν σκοτώσει; Και μαθαίνουμε κάθε πέντε μέρες ακόμα μία γυναικοκτονία, ακόμα μία γυναικοκτονία.

Κι αυτές μάνες δεν είναι; Και εκεί δεν πρέπει να υπάρχει ένας σεβασμός για το πώς πρέπει να αναφερόμαστε; Είναι οι μέρες αυτές για να ακούγονται τέτοια πράγματα; Την επόμενη μέρα που το επόμενο θέμα στο δελτίο ειδήσεων ήταν η κηδεία; Τα θύματα αυτά δεν χρειάζονται έναν σεβασμό;».