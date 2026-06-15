Μαρίνα Ασλάνογλου: Προστατεύω εμένα και την προσωπική μου ζωή

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«Είμαι ένας άνθρωπος που δεν είμαι πολύ ενεργή και γενικά δεν είμαι πολύ στο να πηγαίνω σε κοσμικά και τα λοιπά»

Με αφορμή τη θεατρική παράσταση «Η Συγκάτοικος», η οποία θα ανέβει το φθινόπωρο στο Θέατρο Πειραιώς 131, η Μαρίνα Ασλάνογλου μίλησε στην κάμερα της εκπομπής «Buongiorno». Η ηθοποιός αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων, στη σχέση της με τα media και στον τρόπο με τον οποίο διαχειρίζεται τη δημόσια έκθεση.

«Θα συγκατοικήσω φέτος με τη Γωγώ Μπρέμπου και θα μας σκηνοθετήσει η αγαπημένη μου Βίκυ Βολιώτη. Είναι ένα έργο που θα παιχτεί πρώτη φορά στην Ελλάδα και η αλήθεια είναι ότι με το που το διάβασα ενθουσιάστηκα, γιατί είναι γυναικεία υπόθεση.

Θεωρώ ότι έχουμε κάνει αρκετά βήματα σαν γυναίκες, θεωρώ ότι διεκδικούμε περισσότερα πράγματα και πρέπει να το κάνουμε αυτό. Λίγο αποφεύγουμε και προσπαθούμε να ξεπερνάμε τα στερεότυπα που μας έχουν βάλει στο μυαλό όλες αυτές οι γενιές, οι παλιότερες, από γονείς, από παππούδες, από οτιδήποτε. Και νομίζω ότι πάμε με αργά αλλά σταθερά βήματα μπροστά», είπε αρχικά η Μαρίνα Ασλάνογλου και εν συνεχεία εξήγησε πως δεν έχει βιώσει καταστάσεις που να την έχουν στεναχωρήσει από τα μέσα ενημέρωσης, καθώς η ίδια επιλέγει να κρατά χαμηλούς τόνους στην προσωπική της ζωή και αποφεύγει τη συχνή παρουσία σε κοσμικές εκδηλώσεις.

«Δεν με έχουν στεναχωρήσει, γιατί κι εγώ είμαι ένας άνθρωπος που δεν είμαι πολύ ενεργή και γενικά δεν είμαι πολύ στο να πηγαίνω σε κοσμικά και τα λοιπά. Λίγο προστατεύω εμένα και την προσωπική μου ζωή. Τώρα, υποκριτικά ή καλλιτεχνικά αν κάποιος θέλει να πει κάτι που δεν του άρεσε στον τρόπο που έπαιξα, αυτό είναι σεβαστό, γιατί όλοι έχουμε από μία γνώμη και μία άποψη. Και θα την δεχτώ».