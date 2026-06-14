Η Δήμητρα Κατσαφάδου εξομολογείται: «Θα ήθελα να με αξιώσει ο Θεός να κάνω τη δική μου οικογένεια»

0

«Λατρεύω την επαφή με τον κόσμο»

Συνέντευξη στην εφημερίδα Real News και τη δημοσιογράφο Κορύνα Μανταγάρη παραχώρησε η Δήμητρα Κατσαφάδου, μιλώντας για την καθημερινή επαφή που διατηρεί με το κοινό μέσα από τα social media.

Παράλληλα, αναφέρθηκε στη συνεργασία με τα αδέλφια της, Κυριάκο, Νικόλα και Χριστίνα, ενώ δεν έκρυψε την επιθυμία της να κάνει οικογένεια.

Έχετε τεράστια επιρροή στα social media με πάνω από 1 εκατομμύριο ακολούθους. Πώς νιώθετε με αυτή την άμεση επαφή;

Είναι από τα κομμάτια που λατρεύω στη δουλειά μου. Λατρεύω την επαφή με τον κόσμο. Γι’ αυτό το λόγο βλέπω καθημερινά κόσμο είτε στις κεντρικές εγκαταστάσεις της εταιρείας, στην Αγία Παρασκευή, είτε στα καταστήματά μας που πηγαίνω συνέχεια.

Τα αδέλφια σας, ο Κυριάκος, ο Νικόλας και η Χριστίνα, είναι οι στενότεροι συνεργάτες σας. Πόσο εύκολη είναι η συνύπαρξη με την οικογένεια στον εργασιακό χώρο;

Θα σου μιλήσω με όση περισσότερη ειλικρίνεια μπορώ. Δεν είναι πάντα εύκολη. Είμαστε και οι τέσσερις έντονοι χαρακτήρες και είναι λογικό να υπάρχουν προστριβές μέσα στην ημέρα. Παρ’ όλα αυτά πάντα γινόμαστε μια γροθιά και αντιμετωπίζουμε οποιαδήποτε δυσκολία προκύψει. Το καλό με εμάς είναι οι διαφορετικοί ρόλοι που έχουμε μέσα στην εταιρεία, λόγω των ειδικοτήτων που έχουμε σπουδάσει. Ο καθένας από το δικό του μετερίζι βάζει το δικό του λιθαράκι στην εξέλιξη και στην ανάπτυξη της εταιρείας.

Πώς φαντάζεστε τον εαυτό σας σε 10 χρόνια, τόσο σε επαγγελματικό όσο και σε προσωπικό επίπεδο;

Σε επαγγελματικό επίπεδο, θα ήθελα η «La vie en rose» να εξελίσσεται τόσο ώστε να μπορώ να προσφέρω στον κόσμο που χρειάζεται βοήθεια. Σε προσωπικό επίπεδο, η αλήθεια είναι πως θα ήθελα να με αξιώσει ο Θεός να κάνω την δική μου οικογένεια.