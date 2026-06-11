Φαίη Σκορδά: «Το κόστος μιας τέτοιας απόφασης είναι να ξαναβάλουμε την κοινωνία σε μια τέτοια συζήτηση που πολώνει τον κόσμο»

0

Η ΣΤΑΣΥ μετά από μια δεκαετία αρνήθηκε φέτος να βάλει αφίσες του Athens Pride στο Μετρό

Θέση για τη συζήτηση που έχει ανοίξει γύρω από την απόφαση της ΣΤΑΣΥ να μη φιλοξενήσει φέτος αφίσες του Athens Pride 2026 στους σταθμούς του Μετρό πήρε η Φαίη Σκορδά μέσα από το «Buongiorno».

Με αφορμή το σχετικό ρεπορτάζ που προβλήθηκε το πρωί της Πέμπτης (11/6), η παρουσιάστρια εξέφρασε τον προβληματισμό της για το ενδεχόμενο να ανοίξει ξανά μια κοινωνική συζήτηση γύρω από ζητήματα που θεωρούνται πλέον κεκτημένα.

«Δεν θέλω καν να το σκεφτώ, γιατί το κόστος μιας τέτοιας απόφασης είναι να ξαναβάλουμε την κοινωνία σε μια τέτοια συζήτηση που πολώνει τον κόσμο. Γιατί όλοι θα έχουμε μια άποψη και πάλι ξαναμπαίνουμε σε μια διαδικασία του αυτονόητου για μια γιορτή, να πούμε "μας αρέσει, δεν μας αρέσει"», ανέφερε χαρακτηριστικά.

«Αν υπάρχει μια πολιτική απόφαση, όπως λες Ανδρέα μου, το κόστος είναι πάλι ξανά να πάμε είκοσι χρόνια πίσω και να ξανασυζητήσουμε αυτά που υποτίθεται έχουν κατακτηθεί», υπογράμμισε η παρουσιάστρια.