Ελένη Ψυχούλη: Δεν με αφορά πλέον η ερωτική πράξη, αυτό το κεφάλαιο μου το έκλεισε η φύση

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«Ποια συντροφικότητα αγάπη μου; Τη συντροφικότητα δεν θα τη βρεις»

Στις ανθρώπινες σχέσεις και τον έρωτα αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων, η Ελένη Ψυχούλη στην εκπομπή «Happy Day», όπου ήταν καλεσμένη.

«Έχω κλείσει το κεφάλαιο του έρωτα. Τελείωσε! Να σου πω… σ’ το τελειώνει η φύση κάποια στιγμή. Δεν σε αφορά καθόλου. Και είναι κάτι το οποίο εγώ το περίμενα να έρθει, με μεγάλη χαρά. Γιατί είχα διαβάσει ένα άρθρο πάνω σε αυτό και όντως ό,τι έλεγε ισχύει: Πλέον είσαι εσύ για σένα! Και είναι η πρώτη φάση της ζωής σου, όπου δεν σε απασχολεί πλέον τίποτα. Τα έχεις κάνει όλα… Ορμονικά νομίζω, τίποτα από όλα αυτά, ούτε το σεξ, ούτε ο έρωτας», εξομολογήθηκε η Ελένη Ψυχούλη.

«Ποια συντροφικότητα αγάπη μου; Τη συντροφικότητα δεν θα τη βρεις! Εγώ δεν είμαι και της οικογένειας ξέρεις με το σύζυγο και αυτά… δεν ήμουν ποτέ. Και δεν θεώρησα ποτέ και κανέναν άνδρα σύντροφο, με την έννοια ότι θα μοιραστεί τις ιδέες μου, τα σχέδια μου. Αυτά τα μοιράζομαι με φίλους», σημείωσε χαρακτηριστικά.

«Πιστεύω ότι πλέον δημιουργούμε νέες οικογένειες. Κι εγώ με άλλες προοπτικές ξεκίνησα. Παντρεύτηκα κιόλας. Αλλά είναι ότι αν θες αυτό που λες συντροφικότητα για ‘μένα… είναι ότι πρέπει να το ψάξεις, να το παλέψεις, να το βρεις και να το δουλέψεις… ποια θα είναι η οικογένεια της επιλογής σου.

Νομίζω ότι είναι επειδή περιτριγυρίζομαι από μία ομάδα γυναικών, που είναι περίπου στην ίδια ηλικία με εμένα, όλες με τις διαφορετικές εμπειρίες, καθεμία ζούμε το ίδιο! Την ίδια αδιαφορία. Και τίποτα, απελευθερωθήκαμε κιόλας. Δηλαδή είναι μεγάλη χαρά αυτό. Σου λέω ότι επειδή είναι ορμονικό, δεν εκπέμπεις τις ορμόνες. Δεν σε πλησιάζει κανένας με αυτό το σκοπό! Αλλά ποτέ δεν πρέπει να λες «ποτέ», γιατί… you never know!», ανέφερε η Ελένη Ψυχούλη.