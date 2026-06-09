Γεράσιμος Σκιαδαρέσης για τις κόρες του: «Γελάω όταν ακούω να λένε ότι “αν δεν είχαν τους γονείς, δεν θα έκαναν τίποτα”»

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«Στην αρχή δεν μου άρεσε το "Σκιαδαρέσες" γιατί μου φαινόταν κακόηχο»

Καλεσμένος στο πλατό της εκπομπής «Buongiorno» βρέθηκε σήμερα ο Γεράσιμος Σκιαδαρέσης, για μια συνέντευξη εφ’ όλης της ύλης με τη Φαίη Σκορδά και τον Άρη Καβατζίκη.

Ο γνωστός ηθοποιός μίλησε αρχικά για τις κόρες του, Όλγα και Νίκη, τις Σκιαδαρέσες, την πορεία τους στο χώρο, τις δυσκολίες και τις κλειστές πόρτες που αντιμετώπισαν.

«Η μεγάλη χαρά είναι να βλέπεις τα παιδιά σου να ανοίγουν τα φτερά τους, να αρέσουν, να είναι ευτυχισμένες. Στην αρχή που ήταν λίγες οι συναυλίες πήγαινα. Είμαι ένας γονιός που χαίρεται να βλέπει τα παιδιά του να κάνουν αυτό που τους αρέσει», είπε αρχικά ο Γεράσιμος Σκιαδαρέσης.

Ο Γεράσιμος Σκιαδαρέσης είπε στη συνέχεια: «Στην αρχή δεν μου άρεσε το "Σκιαδαρέσες" γιατί μου φαινόταν κακόηχο, δεν μου άρεσε και το επίθετό μου. Δεν επενέβαινα ποτέ στις αποφάσεις τους, είπα εφόσον το θέλετε, κάντε το. Στη δική μας περίπτωση το όνομά μας ήταν εμπόδιο, παρά βοήθεια.

Δεν συνάντησαν καμία ανοιχτή πόρτα, αντιθέτως έκλεισαν πολλές πόρτες κι έχω πάρα πολλά παραδείγματα. Γελάω όταν ακούω να λένε ότι "αν δεν είχαν τους γονείς, δεν θα έκαναν τίποτα". Εμείς δεν έχουμε κάνει τίποτα για τα παιδιά.

Πέρασαν και οι δύο σε μια σχολή και με φώναξε ο καθηγητής να μου πει ότι δεν θα τις πάρει και τις δύο, αλλά μόνο τη μία. Και του είπαμε όχι, δεν θα έρθει στη σχολή καμία από τις δύο. Μου είπαν κι άλλα πράγματα που, αν έχεις στοιχειώδη ενσυναίσθηση, δεν τα λες σε έναν γονιό».