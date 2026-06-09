Αλέξανδρος Τσουβέλας: «Εγώ πήρα απλά τα μέτρα μου, γιατί δεν είναι ανάγκη άνθρωποι που είναι δίπλα μας, να είναι ανεκτικοί σε τοξικότητα και χυδαία σχόλια»

0

«Εγώ δεν δέχομαι το γεγονός "είσαι δημόσιο πρόσωπο, άρα το δέχεσαι"»

Ερωτήσεις για τον ντόρο που προκλήθηκε τα τελευταία 24ωρα γύρω από το όνομά του δέχθηκε ο Αλέξανδρος Τσουβέλας.

Παρευρισκόμενος σε κοσμική εκδήλωση το βράδυ της Δευτέρας (8/6) μαζί με τη σύντροφό του, Εύα Καρύδη, ο γνωστός κωμικός απάντησε για τα χυδαία και σεξιστικά σχόλια που έγιναν στα social media για τον ίδιο και εκείνη, με αφορμή κάποιες φωτογραφίες τους που κυκλοφόρησαν στο διαδίκτυο.

«Δεν έχω στεναχωρηθεί. Εγώ πήρα απλά τα μέτρα μου, γιατί δεν είναι ανάγκη άνθρωποι που είναι δίπλα μας, επειδή εμείς μπορεί να είμαστε αυτή την περίοδο στα φώτα της δημοσιότητας, να είναι υποχρεωμένοι να είναι ανεκτικοί σε τοξικότητα και χυδαία σχόλια», είπε αρχικά ο Αλέξανδρος Τσουβέλας και διευκρίνισε χαρακτηριστικά:

«Εγώ δεν δέχομαι το γεγονός "είσαι δημόσιο πρόσωπο, άρα το δέχεσαι". Όλοι εμείς εδώ κάνουμε μια δουλειά και είμαστε όλοι δημόσια πρόσωπα εν δυνάμει. Δηλαδή τώρα να έρθω εγώ κάτω από το δικό σου σπίτι και να λέω "η γιαγιά σου είναι άσχημη, η μάνα σου", δεν είναι ωραία όλα αυτά. Και γι’ αυτό έλαβα τα μέτρα μου για να πάνε τα πράγματα όπως πρέπει».

«Έχετε έρθει εδώ μαζί με τη σύντροφό σας», παρατήρησε ο ρεπόρτερ του Alpha.

«Τι να κάνω, να την κρύψω;», απάντησε ο Αλέξανδρος Τσουβέλας με το ιδιαίτερο χιούμορ του και πρόσθεσε: Δεν είμαι εγώ μόνο σύντροφός της, είναι και το αντίθετο. Είναι κι εκείνη δική μου σύντροφος κι εγώ δικός της. Πάντα μιλάμε με τους ανθρώπους από την ίδια αφετηρία, τότε μόνο έχουν όλα νόημα. Να μην τα βλέπουμε λίγο προσωποκεντρικά, επειδή εμείς μπορεί αυτή την περίοδο, ξαναλέω, να είμαστε στα φώτα της δημοσιότητας».

«Η αλήθεια είναι ότι ως παπαδοπαίδι, είμαι υπέρ του γάμου. Είμαι όμως και υπέρ δύο άνθρωποι να είναι ευτυχισμένοι με τον τρόπο που θέλουν αυτοί», κατέληξε στις δηλώσεις του ο Αλέξανδρος Τσουβέλας.