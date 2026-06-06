Αλέξανδρος Τσουβέλας: Ήταν δική μου ιδέα να δωρίσω 44 απινιδωτές

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«Ήθελα να επιστρέψω ένα κομμάτι πίσω στον κόσμο»

Με αφορμή την περιοδεία με την παράσταση «Εξωγήινος: Η επιστροφή», ο Αλέξανδρος Τσουβέλας παραχώρησε συνέντευξη στην εκπομπή «Ραντεβού το ΣΚ» και τον Σαράντη Μαριεττή. Παράλληλα, αναφέρθηκε στην δωρεά του στο κράτος με τους απινιδωτές.

«Θα ξεκινήσουμε από την Τρίπολη την περιοδεία. Είμαι πολύ χαρούμενος που μέσα σε 23 μέρες έχουμε δώσει σχεδόν 12.000 εισιτήρια», είπε αρχικά ο Αλέξανδρος Τσουβέλας και ρωτήθηκε για την δωρεά του:

«Ήταν δική μου ιδέα να δωρίσω 44 απινιδωτές, αιφνιδίασα τους συνεργάτες μου. Ο κόσμος μας έχει αγκαλιάσει, έρχεται, πληρώνει να μας δει και το έκανα για να επιστρέψω ένα κομμάτι πίσω. Διάβασα ότι το έκανα για διαφήμιση, καλό είναι να μην υπολογίζουμε το παραμικρό σχόλιο».

Κλείνοντας, ο Αλέξανδρος Τσουβέλας είπε για το «Τότε και Τώρα»: «Εγώ ξέρω ότι πήγε πολύ καλά η εκπομπή και ότι συνεχίζουμε και του χρόνου».