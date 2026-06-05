Σοκαρισμένη η Μέγκι Ντρίο: «Μπήκαν στο σπίτι μου την ώρα που κοιμόμουν και με έκλεψαν»

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«Είναι φρικτό – Νιώθω προδομένη»

Το σοκ που περνάει εξομολογήθηκε η Μέγκι Ντρίο, μιλώντας στην κάμερα της εκπομπής «Super Κατερίνα». Το γνωστό μοντέλο αναφέρθηκε στην εισβολή που σημειώθηκε στο σπίτι της, την ώρα που η ίδια βρισκόταν μέσα και κοιμόταν.

«Ο λόγος που είμαι και λίγο απούσα είναι επειδή περνάω μια φάση περίεργη. Μπήκανε στο σπίτι μου, κλάπηκαν πράγματα, και κοιμόμουν την ώρα που έγινε. Είναι λίγο φρικτό αυτό. Είναι και το ψυχολογικό, δηλαδή στο επόμενο δεκαπενθήμερο δεν μπορούσα να κάνω τίποτα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η Μέγκι Ντρίο αποκάλυψε, μάλιστα, ότι υπάρχουν ενδείξεις για την ταυτότητα του δράστη, χωρίς ωστόσο να επιθυμεί να εστιάσει στην τιμωρία του, αλλά στην ψυχική της αποκατάσταση και στην επιστροφή στην καθημερινότητά της.

«Πάνω-κάτω γνωρίζουμε τον δράστη. Ούτε με ενδιαφέρει να τιμωρηθεί, αν σου πω την αλήθεια. Με ενδιαφέρει πλέον να ξεμπλέξω, να πω ότι ήταν ένα κακό όνειρο. Είναι και η πράξη αυτή που δέχτηκα… και το δέχτηκα από πρόσωπο στο περιβάλλον μου που με έχει στενοχωρήσει πάρα πολύ. Γενικά τα τελευταία τρία με τέσσερα χρόνια νιώθω προδομένη», εξομολογήθηκε.