Νίκος Παπαδάκης: Το μετάνιωσα που γύρισα στην Ελλάδα

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«Πρέπει να προσέχουμε το σώμα μας, τη διατροφή, όχι τώρα που έρχονται τα χρόνια, μεγαλώνουμε, ωριμάζουμε»

Για το μόντελινγκ και την ζωή του γενικότερα μίλησε ο Νίκος Παπαδάκης, ο οποίος ήταν καλεσμένος στην εκπομπή της Κατερίνας Καινούργιου. Το πρώην μοντέλο και παρουσιαστής, σε μία από τις σπάνιες τηλεοπτικές του εμφανίσεις, συνάντησε ξανά την πρώην συνεργάτιδά του, 16 χρόνια μετά το τέλος του «Όμορφου Κόσμου το Πρωί».

«Είμαι 55 ετών. Kατά καιρούς μου ‘χουν προτείνει κάποια πράγματα στην τηλεόραση, αλλά δεν έτυχε κάτι να κάνουμε. Κάποια μου άρεσαν πάρα πολύ, μακάρι να τα είχα κάνει. Δηλαδή μου ταιριάζανε απίστευτα και τα περίμενα και κάναμε πίσω σε κάποια άλλα για να έρθουν, δεν έγιναν. Και κάποια άλλα δεν θα μπορούσα εγώ να το κάνω, οπότε είχα πει όχι. Έχω μετανιώσει για κάποια όχι που έχω πει», παραδέχτηκε ο Νίκος Παπαδάκης.

«Συνεργάστηκα πολύ με τον Βασίλειο Κωστέτσο. Κάναμε πάρα πολλές δουλειές και πήγα και στην Αυστραλία με τα ρούχα του. Εξαιρετικές δουλειές έχει κάνει ο Βασίλειος και έχει φέρει στην Ελλάδα όλα τα supermodels που κυκλοφορούσαν τότε. Το καλό ποιο ήταν; Ότι επειδή έγινε όλο αυτό με τα Mr Cosmos στην Αυστραλία, εγώ γύρισα στην Ελλάδα κάπως έτοιμος σαν όνομα», περιέγραψε

«Εγώ κοιτάζω ό,τι μου πάει, δεν κάνω υπερβολές. Ενώ πολλά παιδιά, και να μην τους πηγαίνει κάτι, θα φορέσουν κάτι που είναι στη μόδα, το οποίο είναι ξένο πάνω τους. Δεν γίνεται… Εξαρτάται ο σωματότυπος, η προσωπικότητα, πολλά. Αυτό έχει χαθεί λίγο.

Τα φοβάμαι λίγο αλλά, αν χρειαστεί να κάνω κάτι στο πρόσωπό μου, θα το κάνω. Κάνω τον καθαρισμό μου, βάζω μια απλή κρέμα. Πρέπει να προσέχουμε. Αλλά εγώ το ‘κανα πάντα. Πρέπει να προσέχουμε το σώμα μας, τη διατροφή, όχι τώρα που έρχονται τα χρόνια, μεγαλώνουμε, ωριμάζουμε. Εγώ το ‘κανα πάντα. Εγώ πάντα γυμναζόμουνα, πάντα έτρωγα πολύ σωστά από μικρό παιδάκι. Βοήθησε βέβαια και το DNA των παππούδων ευτυχώς. Ήταν όλοι, και απ’ τις δυο πλευρές, πολύ έτσι ψηλοί, γεροδεμένοι, όμορφοι. Πήρα ένα καλό DNA και αυτό με κρατάει αλλά, το προσπαθώ κι εγώ», τόνισε ο Νίκος Παπαδάκης και συνέχισε:

«Ήμουν για λίγο έξω, Αμερική. Τρία χρόνια έζησα εκεί. Το ‘χω μετανιώσει να σου πω την αλήθεια που έχω γυρίσει. Ήταν πάρα πολύ ωραία! Αλλά αυτό με άλλαξε. Γιατί είδα μια άλλη νοοτροπία. Είδα πώς δουλεύουν σε ένα παγκόσμιο επίπεδο, συνάντησα ανθρώπους που δεν υπήρχε περίπτωση να τους δω ποτέ, μίλησα μαζί τους. Ναι, το έχω μετανιώσει. Αυτό θα το άλλαζα 100%. Θα έπαιρνε μια άλλη τροπή η ζωή μου… Γιατί είχα μπει σε ένα χώρο ο οποίος ήταν ωραίος».

Κλείνοντας, αναφέρει: «Είναι αλήθεια αυτό που είπες, είμαι ευχαριστημένος και με τα λίγα. Να μου ‘ρθουν τα πολλά, πολύ καλά να ‘ρθουν… Η ευτυχία όμως, αλλάζει συνεχώς. Δεν θα δείξω ποτέ πώς αισθάνομαι και τι έχω. Γιατί αυτό, νομίζω, δεν αφορά τον κόσμο τώρα που μας βλέπει. Δεν αφορά και ανθρώπους που δεν είναι πολύ κοντά μου.

Επομένως μπορεί να περνάω πάρα πολύ άσχημα και να μην το δείξω καθόλου! Αυτό το λέω, για να μη νομίζει αυτή τη στιγμή ο κόσμος που βλέπει… “α, τι καλά ρε παιδί μου, όλα είναι καλά στη ζωή του”. Όχι… δεν είναι καλά. Απλά τα δύσκολα θέλω να τα παλεύω, να τα ξεπερνάω. Δεν μου έχουν έρθει όλα βολικά και συνεχώς προσπαθώ.

Δεν κάνω τίποτα επιτηδευμένο. Είμαι αληθινός, αυτό είναι. Η τηλεόραση μ’ αρέσει, δηλαδή και τώρα που ήρθα εδώ είδα τα παιδιά… Θεωρώ ότι δεν είμαι ανταγωνιστικός. Προσπαθώ πάντα, λειτουργώ πυροσβεστικά. Δεν θέλω εντάσεις, δεν μ’ αρέσουν αυτά! Και θέλω να πηγαίνουμε στη δουλειά μας, να περνάμε καλά, να ‘χουμε όλοι δουλειά, να πληρωνόμαστε, να βγάζουμε ένα ωραίο αποτέλεσμα για τον κόσμο που μας παρακολουθεί… Και μέχρι εκεί. Τώρα τι ανασφάλειες μπορεί να ‘χει ο καθένας, ας τις αφήσει στο σπίτι του, να τις κλειδώσει. Είναι κρίμα να υπάρχει μια ωραία ομάδα, ωραίοι άνθρωποι και κάποιος από μία ανασφάλεια να το γκρεμίζει όλο αυτό».