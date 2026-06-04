Φοίβος Δεληβοριάς για τα αστεία στην κόρη του: «Γίνομαι ρεζίλι μπροστά της με διάφορους τρόπους»

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«Πέφτω από καρέκλες μπροστά της, την βγάζω για φαγητό και πέφτω...»

Για την σχέση με την κόρη του μίλησε, μεταξύ άλλων, ο Φοίβος Δεληβοριάς, ο οποίος ήταν καλεσμένος στην εκπομπή «Στούντιο 4».

«Φυσικά και κριντζάρω την κόρη μου κάποιες στιγμές! Νομίζω πως είναι η δουλειά μας να… κριντζάρουμε τα παιδιά μας, πάντως δεν παρεξηγούμαι. Επειδή πάντα βάζω τον εαυτό μου στη θέση του κωμικού προσώπου, υπάρχει πάντα μία ροπή προς τον αυτοσαρκασμό που την είχα από πολύ μικρός», ανέφερε αρχικά ο τραγουδοποιός και συνέχισε:

«Όταν κάνω, λοιπόν, κάτι που φέρνει την κόρη μου σε τρομερή αμηχανία, γελάμε μαζί. Το καταλαβαίνω την ίδια στιγμή. Συνέχεια κάνω κριντζαριστικά πράγματα.

Πέφτω από καρέκλες μπροστά της, την βγάζω για φαγητό και πέφτω… Γίνομαι ρεζίλι δηλαδή μπροστά της με διάφορους τρόπους».