Ξέσπασε η Ιωάννα Τούνη: «Μπορεί να έχω λεφτά, αλλά δεν έδωσα ευρώ να πάω στις Κάννες»

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Απάντησε στις φήμες ότι πλήρωσε πανάκριβο εισιτήριο για να πατήσει το κόκκινο χαλί του Φεστιβάλ

Τη δική της απάντηση μέσα από τα social media έδωσε η Ιωάννα Τούνη στα σχόλια που δέχθηκε σχετικά με την παρουσία της στο Φεστιβάλ των Καννών και τις φήμες ότι πλήρωσε για να βρεθεί στη λαμπερή διοργάνωση.

Η γνωστή influencer ξεκαθάρισε πως δεν κατέβαλε χρήματα για τη συμμετοχή της, τονίζοντας ότι το μόνο κόστος που ανέλαβε ήταν η μετακίνησή της προς το αεροδρόμιο.

«Ο κόσμος σχολιάζει με τεράστια βεβαιότητα ότι εγώ στις Κάννες πήγα και πλήρωσα. Θα σου πω σε αυτή τη φάση ότι δεν έχω δώσει ευρώ για να πάω στις Κάννες. Έχω πληρώσει μόνο τα οδοιπορικά για να πάω στο αεροδρόμιο», ανέφερε χαρακτηριστικά.

«Είναι ένας θεσμός πολύ όμορφος, πολύ λαμπερός, ήθελα να πάω, όπως και πολύς κόσμος εδώ θα ήθελε να πάει», είπε.

Μέσα από το βίντεό της εξήγησε ακόμη πώς εξασφάλισε το φόρεμα που φόρεσε στην εμφάνισή της, ενώ αποκάλυψε πως ενημερώθηκε από πρόσωπο του περιβάλλοντός της που επισκέπτεται τις Κάννες τα τελευταία χρόνια για τη διαδικασία συμμετοχής.

«Φτάνει ο καιρός για τις Κάννες και είχαμε πρόσκληση εσωτερικά από τις Κάννες, χωρίς να χρειάζεται να πάω με κάποια εταιρία. Όπως είδα πολλές Ελληνίδες που πήγανε με εταιρείες, δεν χρειάστηκε να έχω κάποιον χορηγό ή να με καλέσει κάποια εταιρία. Μπορεί να έχω λεφτά, αλλά δεν έδωσα ευρώ να πάω στις Κάννες», τόνισε η Ιωάννα Τούνη, κλείνοντας.