Απολαύστε δωρεάν στα Novasports το Final Four της EuroLeague με δώρο πίτσα premium από την Pizza Fan, μέσα από το πρόγραμμα επιβράβευσης της Nova

Η Nova, μέσα από το πρόγραμμα επιβράβευσης PADU, προσφέρει μία πίτσα δώρο στους συνδρομητές της από την Pizza Fan, ελεύθερη πρόσβαση στο περιεχόμενο των καναλιών Novasports για έναν μήνα και νέες αποκλειστικές προσφορές από το Museum of Illusions και τα Curves

Με νέες σημαντικές συνεργασίες και ακόμη πιο δυνατές προσφορές, η Nova εμπλουτίζει το οικοσύστημα προνομίων των συνδρομητών της μέσω του PADU app, προσφέροντας καθημερινά οφέλη, αποκλειστικά Nova deals και νέες εμπειρίες ψυχαγωγίας, ευεξίας και περιεχομένου.

Στο επίκεντρο των νέων ενεργειών βρίσκεται η συνεργασία με την Pizza Fan, μέσα από την οποία όλοι οι νέοι και υφιστάμενοι συνδρομητές Nova που χρησιμοποιούν το PADU app, μπορούν να αποκτήσουν εντελώς δωρεάν μία πίτσα από την Premium συλλογή της εταιρείας, χωρίς να απαιτείται η αγορά άλλου προϊόντος. Η προσφορά θα είναι διαθέσιμη για περίπου δύο μήνες, αποτελώντας μία από τις πιο δυνατές προσφορές που έχουν παρουσιαστεί έως σήμερα μέσα από το πρόγραμμα.

Παράλληλα, στο πλαίσιο των νέων προνομίων, οι συνδρομητές της Nova θα έχουν τη δυνατότητα να αποκτήσουν δωρεάν πρόσβαση στο περιεχόμενο των καναλιών Novasports έως και τις 30 Ιουνίου, απολαμβάνοντας μεγάλες αθλητικές διοργανώσεις, όπως το Final Four της EuroLeague, καθώς και πλούσιο αθλητικό περιεχόμενο. Πρόκειται για μία ακόμη αποκλειστική ενέργεια που διατίθεται μέσα από την εφαρμογή PADU.

Ταυτόχρονα, το οικοσύστημα συνεργατών των exclusive Nova Deals διευρύνεται με δύο νέα brands από τον χώρο της ψυχαγωγίας και της ευεξίας. Το Museum of Illusions εντάσσεται στο πρόγραμμα, προσφέροντας μια ξεχωριστή εμπειρία διαδραστικής ψυχαγωγίας για μικρούς και μεγάλους, ενώ τα Curves έρχονται να προσθέσουν νέες επιλογές fitness και wellness, αποκλειστικά για γυναίκες που θέλουν να επενδύσουν περισσότερο στην καθημερινή τους ευεξία.

Μέσα από το PADU, η Nova συνεχίζει να επενδύει σε ένα δυναμικό πρόγραμμα επιβράβευσης*, προσφέροντας αποκλειστικά deals, προνόμια και συνεργασίες με κορυφαία brands σε περισσότερα από 1.000 σημεία εξαργύρωσης σε όλη την Ελλάδα, στους τομείς της εστίασης, της ψυχαγωγίας, του fitness, του lifestyle και όχι μόνο, με brands όπως Coffee Lab, Simply Burgers, Wolt, Signature Travel, BOX NOW, Avis, Pet City, Fresh Line, Blabla Toys και πολλά ακόμη.

Οι χρήστες μπορούν να κατεβάσουν δωρεάν το PADU app από το Play Store και το App Store, να εγγραφούν ως συνδρομητές Nova και να απολαύσουν άμεσα όλες τις διαθέσιμες προσφορές και προνόμια.

Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα της Nova www.nova.gr και το PADU app.

*Οι προσφορές ισχύουν σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις της εκάστοτε ενέργειας, όπως αναφέρονται στο PADU app.